ماذا كانت تفعل السيدة الأولى "ميلانيا ترامب" وقت اقتحام الكونجرس؟

السبت 09/يناير/2021 - 03:51 م
بوابة الفجر
هديل هاشم
بينما كانت صور حشد عنيف يقتحمون مبنى الكونجرس الأمريكي تستهلك موجات الأثير، ركزت سيدة أمريكا الأولى ميلانيا ترامب على الحصول على جلسة تصوير في البيت الأبيض، وفقًا لتقرير صادر عن شبكة CNN.

وبحسب ما ورد تعمل السيدة الأولى على كتاب بعنوان "طاولة قهوة" حول العناصر الزخرفية التي أعادت ترميمها في مقر إقامة الرئيس وكانت تشرف على جلسة تصوير للمشروع حيث تكشفت الأحداث العنيفة على بعد ميلين فقط.

قال مصدر مطلع على جدول أعمال السيدة الأولى لشبكة CNN: "تم التقاط صور للسجاد وأشياء أخرى في المقر التنفيذي والجناح الشرقي".

ولكن مع ورود أنباء عن اقتحام مؤيدي ترامب لمبنى الكابيتول، ورد أن ميلانيا - جنبًا إلى جنب مع رئيس البيت الأبيض تيموثي هارليث - كانت تركز فقط على إنجاز المهمة.

وعندما سألها المساعدون عما إذا كانت تريد إصدار بيان يدعو إلى السلام والهدوء، اختارت السيدة الأولى عدم قول أي شيء والتزمت الصمت.

كانت ميلانيا تخطط بالفعل لمغادرة البيت الأبيض منذ عدة أسابيع، حيث قالت مصادر قريبة لشبكة CNN في السابق إنها "تريد فقط العودة إلى المنزل".

تتجنب السيدة الأولى الأضواء منذ أن حاصر حشد من أنصار ترامب مبنى الكابيتول الأمريكي يوم الأربعاء.

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ميلانيا ترامب مغادرة البيت الأبيض اقتحام الكونجرس

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