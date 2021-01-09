فلسطين تسجل 26 وفاة و855 إصابة جديدة بكورونا

السبت 09/يناير/2021 - 03:42 م
فلسطين
فلسطين
وكالات

سجلت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، 855 إصابة جديدة بفيروس كورونا و26 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ورجحت وصول اللقاح المضاد للفيروس خلال الربع الأول من العام.

 

وأصدرت الصحة الفلسطينية، بيانًا قالت فيه إن قطاع غزة سجل 347 إصابة من مجمل الحالات الجديدة.

 

وبحسب الصحة الفلسطينية، بلغ إجمالي عدد المصابين بالفيروس في غرف العناية المكثفة 100 "منهم 23 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا فلسطين اصابه بكورونا إصابات كورونا

أخبار تهمك

باتشيكو يستقر على تشكيل الزمالك لمواجهة طلائع الجيش بالدوري

منذ ساعة الا ربع

مهاجم المقاولون العرب على رادار الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

"الممثل السكران".. رحاب الجمل تهاجم باسم سمرة بعد اقتحامه لوكيشن تصوير

منذ ساعتين

كواليس جلسة عبد الحليم علي مع عبد الله جمعة بسبب الرد على فاروق جعفر

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم الصفقة الذهبية

منذ أقل من ساعتين

بعد بواليا.. الأهلي يحسم صفقة جديدة

منذ حوالي 14 ساعة

فرج عامر يُحدد سعر بيع حسام حسن

منذ 42 دقيقة

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة سيراميكا.. وظهور بواليا

منذ حوالي 22 ساعة

عودة الأمطار.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن الأيام المقبلة

منذ أقل من ساعتين

في آخر 24 ساعة.. 5 قرارات مهمة للرئيس السيسي

منذ ساعة و نصف

عاجل.. الزمالك يُخطر فرجاني ساسي بمذكرة السفر

منذ أقل من نصف ساعة

4 قرارات جديدة من الرئيس السيسي

منذ ساعتين و 9 دقيقة

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري المصري الممتاز

منذ 34 دقيقة

عاجل.. كومان ينقلب على نجم برشلونة

منذ أقل من نصف ساعة

المشاهد الأولى لحطام الطائرة الإندونيسية بعد إقلاعها من جاكرتا

منذ ساعة و 8 دقيقة

خاص- الأهلي يطير إلى قطر بطائرة خاصة ومحمود الخطيب رئيسًا للبعثة

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

فلسطين تسجل 10 وفيات و395 إصابة جديدة بكورونا

فلسطين تسجل 8 وفيات و506 إصابات بفيروس كورونا

فلسطين تسجل 4 وفيات 576 إصابة جديدة بكورونا

فلسطين تسجل 1422 إصابة جديدة و15 وفاة بفيروس كورونا

فلسطين تسجل 1720 إصابة جديدة بكورونا و20 وفاة بكورونا

فلسطين تسجل 1639 إصابة جديدة بفيروس كورونا

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:45 م

4 قرارات جديدة من الرئيس السيسي

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم الصفقة الذهبية

02:00 م

"الممثل السكران".. رحاب الجمل تهاجم باسم سمرة بعد اقتحامه لوكيشن تصوير

01:54 م

كواليس جلسة عبد الحليم علي مع عبد الله جمعة بسبب الرد على فاروق جعفر

03:00 م

عاجل.. كومان ينقلب على نجم برشلونة

03:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى