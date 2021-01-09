



(بأدخال رقمك) الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي لشهر يناير 2021 على موقع billing.te.eg بجميع محافظات مصر





بأدخال رقمك الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي لشهر يناير 2021، من ضمن أكثر الأمور التي يسعى على معرفتها أعداد كبيرة من المواطنين تزامناً مع رفع فاتورة الربع السنوي والتي ترفع فى شهر يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر، على أن نتابع نستعرض سوياً مع حضراتكم الان خطوات إجراء استعلام عن إجمالي تلك الفاتورة بشكل الكتروني ومبسط.





الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي لشهر يناير 2021

فواتير التليفون الارضي من ضمن أكثر الأمور التي يبحث عليها اعداد كبيرة من المواطنين وذلك لتفادي انقطاع الخدمة وسرعة سداد قيمتها وذلك للارتباط بشكل او باخر خدمة الانترنت المنزلي، حيث أتاحت المصرية للاتصالات فترة خاصة لسداد قيمة الفواتير استهلاك التليفون الارضي وذلك حتى صباح يوم 15 يناير 2021، على أن تبدأ عليه تطبيق غرامات عدم سداد قيمة الفاتورة التي تتراوح ما بين وضع العميل تحت وضعية الاستقبال فقط او تطبيق الغرامة او غيرها من الغرامات قد تصل الى انقطاع تام بالخدمة عليه وفرت المصرية للاتصالات امكانية اجراء الاستعلام الإلكتروني عن فواتير التليفون الارضي عن فواتير التليفون المنزلى فى مصر وذلك على نحو مجموعة من الخطوات التي نستعرضها مع حضراتكم الان من خلال الفقرة التالية.





خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي

بإمكان عملاء المصرية للاتصالات اجراء الاستعلام عن قيمة فواتير وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:-





- الدخول على موقع المصرية للاتصالات من خلال فتح الرابط التالي ( اضغط هنا ).

- اختيار ايقونة الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي

- إتمام الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون وذلك من خلال تدوين رقم التليفون الارضي وكود المحافظة





علماً على ان بامكانكم سداد قيمة الفواتير الاستهلاك المنزلي وذلك من خلال موقع المصرية للاتصالات فور النقر على أيقونة سداد وإتمام عملية السداد باستخدام الماستر كارد.



