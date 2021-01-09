عاجل.. الزمالك يُخطر فرجاني ساسي بمذكرة السفر

السبت 09/يناير/2021 - 03:30 م
بوابة الفجر
محمد زكي

 

أخطر الجهاز الإداري بنادي الزمالك الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الكروي الأول، بوجود مذكرة ضده بشأن السفر إلى بلاده بدون الحصول على موافقة مكتوبة من مدير الكرة أو المشرف على الفريق.

 

وقرر باتشيكو وضع برنامجا تأهيلي خاص لفرجاني ساسي عقب استبعاده من مباراة طلائع الجيش المقرر لها اليوم ضمن منافسات الجولة السادسة ببطولة الدوري العام.

 

وقامت لجنة الكرة بالزمالك، بتقديم مذكرة كاملة وعاجله، للجنة الثلاثية المكلفة بإدارة النادي برئاسة اللواء عماد عبد العزيز، وذلك لسفر فرجاني ساسي ، دون الحصول على أذن.

 

ويلتقي الزمالك مع  طلائع الجيش في مساء اليوم السبت على ستادي الجيش بمدينة السويس ، حيث يحتل الأبيض المركز الثالث من ترتيب جدول الدوري برصيد 10 نقاط.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فرجاني ساسي الزمالك الدوري المصري الممتاز

أخبار تهمك

المشاهد الأولى لحطام الطائرة الإندونيسية بعد إقلاعها من جاكرتا

منذ ساعة و 9 دقيقة

بعد بواليا.. الأهلي يحسم صفقة جديدة

منذ حوالي 14 ساعة

فرج عامر يُحدد سعر بيع حسام حسن

منذ 43 دقيقة

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة سيراميكا.. وظهور بواليا

منذ حوالي 22 ساعة

"الممثل السكران".. رحاب الجمل تهاجم باسم سمرة بعد اقتحامه لوكيشن تصوير

منذ ساعتين

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري المصري الممتاز

منذ 35 دقيقة

في آخر 24 ساعة.. 5 قرارات مهمة للرئيس السيسي

منذ ساعة و نصف

كواليس جلسة عبد الحليم علي مع عبد الله جمعة بسبب الرد على فاروق جعفر

منذ أقل من ساعة

خاص- الأهلي يطير إلى قطر بطائرة خاصة ومحمود الخطيب رئيسًا للبعثة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. كومان ينقلب على نجم برشلونة

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم الصفقة الذهبية

منذ أقل من ساعتين

مهاجم المقاولون العرب على رادار الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

4 قرارات جديدة من الرئيس السيسي

منذ ساعتين و 10 دقيقة

باتشيكو يستقر على تشكيل الزمالك لمواجهة طلائع الجيش بالدوري

منذ ساعة الا ربع

عودة الأمطار.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن الأيام المقبلة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الزمالك يُخطر فرجاني ساسي بمذكرة السفر

منذ أقل من نصف ساعة

موضوعات متعلقة

بـ2 مليون دولار.. الزمالك يقترب من حسم ملف التجديد لفرجاني ساسي

الزمالك يدرس الإطاحة بـ«باتشيكو»

تطور جديد بشأن تجديد عقد فرجاني ساسي

خاص.. اللجنة الثلاثية بالزمالك تعقد جلسة هامة مع وكيل فرجاني ساسي لتجديد عقده

غياب فرجاني ساسي عن مواجهة طلائع الجيش في الدوري

باتشيكو يطلب رحيل نجم الزمالك ويحسم موقف أحداد النهائي

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:45 م

4 قرارات جديدة من الرئيس السيسي

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم الصفقة الذهبية

02:00 م

"الممثل السكران".. رحاب الجمل تهاجم باسم سمرة بعد اقتحامه لوكيشن تصوير

01:54 م

عاجل.. كومان ينقلب على نجم برشلونة

03:30 م

كواليس جلسة عبد الحليم علي مع عبد الله جمعة بسبب الرد على فاروق جعفر

03:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى