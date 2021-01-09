عاجل.. الزمالك يُخطر فرجاني ساسي بمذكرة السفر

أخطر الجهاز الإداري بنادي الزمالك الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الكروي الأول، بوجود مذكرة ضده بشأن السفر إلى بلاده بدون الحصول على موافقة مكتوبة من مدير الكرة أو المشرف على الفريق.

وقرر باتشيكو وضع برنامجا تأهيلي خاص لفرجاني ساسي عقب استبعاده من مباراة طلائع الجيش المقرر لها اليوم ضمن منافسات الجولة السادسة ببطولة الدوري العام.

وقامت لجنة الكرة بالزمالك، بتقديم مذكرة كاملة وعاجله، للجنة الثلاثية المكلفة بإدارة النادي برئاسة اللواء عماد عبد العزيز، وذلك لسفر فرجاني ساسي ، دون الحصول على أذن.

ويلتقي الزمالك مع طلائع الجيش في مساء اليوم السبت على ستادي الجيش بمدينة السويس ، حيث يحتل الأبيض المركز الثالث من ترتيب جدول الدوري برصيد 10 نقاط.