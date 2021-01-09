مكافأت كبيرة للاعبي النصر بعد الفوز على العين

السبت 09/يناير/2021 - 03:30 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
أعلن عبدالعزيز بغلف عضو الشرف الذهبي لفريق الكرة الأول بنادي النصر عن مكافأة كبيرة لكل لاعب في الفريق بعد الفوز على النصر يوم أمس الجمعة لحساب مباريات الجولة الثانية عشر من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.


وعبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر قال بغلف " ألف مبروك والقادم اجمل وأفضل عشرة الآف لكل نجم من نجومنا الأبطال".


في الوقت الذي بارك فيه الأمير فيصل بن تركي رئيس النصر السابق على الفوز الأول الذي تحقق على ملعب مرسول بارك قائلاً مبروك للعالمي ثلاثة نقاط مهمة.

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