بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تطالب بإخراج جميع المقاتلين الأجانب والمرتزقة

السبت 09/يناير/2021 - 03:07 م
مرتزقة
مرتزقة
وكالات

طالبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ومجموعة العمل الأمنية المعنية بليبيا، اليوم السبت، بإخراج جميع المقاتلين الأجانب والمرتزقة على الفور، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

ويعتبر إخراج المرتزقة وتفكيك القواعد الأجنبية هو البند الأهم لحل الأزمة الليبية، وهو ما طالب به نصف أعضاء ملتقى الحوار السياسي، فـ36 عضواً من أصل 74، طالبوا مجلس الأمن بذلك، وقالوا إن تدفق السلاح والمرتزقة يخالف القرارات الدولية.

 

ودعا هؤلاء الأعضاء السلطة التنفيذية القادمة إلى العمل لإنهاء مظاهر الانقسام وتوحيد المؤسسات الليبية، كما طالبوا بمشاركة الجميع في الانتخابات، وفقا لما أوردته قناة "مداد نيوز".

 

 ورفض الجيش الليبي مقترحا أمميا بنشر قوات دولية في البلاد لدعم اتفاق اللجنة العسكرية المشتركة بوقف دائم لإطلاق النار، واعتبر المقترح تدخلا غير مسموح به في ليبيا، وشدد على أنه قادر على استعادة الاستقرار.

 

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ليبيا بعثة الامم المتحدة المرتزقة

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