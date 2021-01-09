أستراليا تفرض إغلاقًا عامًا في مدينة بريزبين

السبت 09/يناير/2021 - 10:54 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

فرضت السلطات في أستراليا، اليوم السبت، إغلاقًا عامًا في بريزبين، ثالث المدن الأستراليّة، بعد اكتشاف أوّل إصابة بفيروس كورونا المتحوّر الذي كان رُصِد في المملكة المتّحدة.

 

وأكدت السلطات الأسترالية، أنّ سكّان بريزبين الكبرى البالغ عددهم مليوني نسمة لا يُسمح لهم بمغادرة منازلهم إلا لابتياع الضروريّات.

 

وفي وقت سابق، أصدرت السلطات، قرارًا بفرض إغلاق يستمرّ 3 أيّام، بعد التأكّد من إصابة موظّف يعمل في فندق يستضيف أشخاصاً يخضعون لحجر صحّي.

 

وأعلنت أستراليا، تسجيل أكثر من 28500 إصابة بكوفيد-19 و909 وفيات، من أصل عدد سكّانها البالغ نحو 25 مليوناً.

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