فيديو مثير لترامب وعائلته قبل ساعات من اقتحام الكونجرس

السبت 09/يناير/2021 - 10:12 ص
ترامب
ترامب
وكالات

نشر مقطع فيديو للرئيس الأمريكي المنتهي ولايته دونالد ترامب وابنته إيفانكا وابنه دونالد جونيور وآخرين، يحتفلون ويرقصون على أغاني البوب، ​​قبل ساعات فقط من اقتحام مبنى الكابيتول الأمريكي.

 

وقد دعا ترامب، في خطاب يوم الأربعاء الماضي، مؤيديه إلى أن "يقاتلوا بقوة أكبر" و"يتوجهوا إلى مبنى الكابيتول".

 

وقد أظهر الفيديو، دونالد جونيور، يحث أنصار والده على "القتال"، قبل أن ينقل الهاتف لإظهار والده وشقيقته يتحدثان إلى شخصيات بارزة في البيت الأبيض، بينما تعرض العديد من الشاشات التلفزيونية لقطات إخبارية لمؤيديهم وهم يسيرون نحو مبنى الكابيتول.

 

 واندلعت تظاهرات احتجاجية حاشدة لأنصار الرئيس ترامب، في واشنطن بعد أن تجمعوا في محيط البيت الأبيض، وتوجهوا إلى مبنى الكونجرس بالتزامن مع عقد مجلسي النواب والشيوخ جلسة مشتركة للتصديق على نتائج التصويت في انتخابات الرئاسة.

 

 واخترق المتظاهرون، الحواجز الأمنية المحيطة بمبنى الكابيتول واحتلال منصة تنصيب الرئيس المنتخب بايدن.

 

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