بعد إغلاق 10 طرق.. دليل القيادة الآمنة خلال الشبورة

السبت 09/يناير/2021 - 04:03 ص
بوابة الفجر
شبورة كثيفة أدت إلى غلق 10 طرق رئيسية بالقاهرة والمحافظات، مما يستدعي الحاجة إلى دليل للقيادة الآمنة خلالها.

ويقدم "الفجر"، الدليل للقيادة الآمنة كالتالي:
1 - الالتزام بالسرعات المقررة وتجنب القيادة بسرعات كبيرة أثناء الشبورة المائية.

2- مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التي أمامك.

3- استخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة حتى تشعر الغير بوجودك على الطريق.

4- عدم استخدام التليفون المحمول أثناء القيادة، حتى لا تنشغل عن الطريق.


5- الالتزام بالحارة الوسطى من الطريق، وعدم تخطي السيارة التي أمامك.

6- استخدام أنوار الانتظار أثناء الشبورة حتى تكون مرئيا بالنسبة للغير.

7- الاسترشاد بالخطوط الأرضية على الطريق تحسبا لوجود سيارة معطلة بالحارة اليمنى.

8- فتح زجاج السيارة بدرجة تمنع تكثف الماء بداخلها.

9- استعمال مساحات الزجاج بصفة مستمرة، لرؤية أفضل وقت الشبورة.

10- في حالة تعطل السيارة، يتم تجنيبها في أقصى يمين الطريق، بعيدا عن نهر الطريق، مع تشغيل كافة الأنوار.

وتناشد المرور قائدي المركبات الالتزام بالقواعد المرورية والتزام بالحارة المرورية واتباع رجل المرور والالتزام بالسرعة المكررة. 

غلق 10 طرق
وأغلقت الإدارة العامة للمرور، 10 طرق رئيسية بالقاهرة والمحافظات، وذلك بسبب الشبورة الكثيفة.

وجاءت هذه الطرق التي تم غلقها على النحو التالي:

- طريق السويس 

- الدائري الاقليمي القادم من الخطاطبة اتجاه الصحراوي والقادم من الفيوم اتجاه الصحراوي 

- طريق بلبيس الصحراوي

- طريق الإسماعلية 

- طريق شبرا بنها الحر

- محور ٣٠ يونيو للقادم والمتجة إلى الاسماعلية والسويس 

- محور دفرة بالطريق الزراعي 

- طريق الفيومالإسكندرية الصحراوي 

- طريق العلمين الصحراوي 

- طريق الفيوم

وأهابت الادارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعمليات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

وخصصت الإدارة رقم ‪1221110000‬، للإغاثة المرورية، وتم التنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهوية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، بسبب التقلبات الجوية، والتواجد المروري الفعَال على الطرق

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