بسبب الشبورة الكثيفة.. "المرور" تعلن عن غلق 10 طرق رئيسية

أغلقت الإدارة العامة للمرور، 10 طرق رئيسية بالقاهرة والمحافظات، وذلك بسبب الشبورة الكثيفة.





وأوضحت "المرور"، أن ذلك منعًا لوقوع أي حوادث مرورية لحين تلاشي الشبورة.





وجاءت هذه الطرق التي تم غلقها على النحو التالي:





- طريق السويس





- الدائري الاقليمي القادم من الخطاطبة اتجاه الصحراوي والقادم من الفيوم اتجاه الصحراوي





- طريق بلبيس الصحراوي





- طريق الإسماعلية





- طريق شبرا بنها الحر





- محور ٣٠ يونيو للقادم والمتجة إلى الاسماعلية والسويس





- محور دفرة بالطريق الزراعي





- طريق الإسكندرية الصحراوي





- طريق العلمين الصحراوي





- طريق الفيوم





وأهابت الادارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعمليات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.



