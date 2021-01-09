بسبب الشبورة الكثيفة.. "المرور" تعلن عن غلق 10 طرق رئيسية

السبت 09/يناير/2021 - 02:24 ص
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
أغلقت الإدارة العامة للمرور، 10 طرق رئيسية بالقاهرة والمحافظات، وذلك بسبب الشبورة الكثيفة.

وأوضحت "المرور"، أن ذلك منعًا لوقوع أي حوادث مرورية لحين تلاشي الشبورة. 

وجاءت هذه الطرق التي تم غلقها على النحو التالي:

- طريق السويس 

- الدائري الاقليمي القادم من الخطاطبة اتجاه الصحراوي والقادم من الفيوم اتجاه الصحراوي 

- طريق بلبيس الصحراوي

- طريق الإسماعلية 

- طريق شبرا بنها الحر

- محور ٣٠ يونيو للقادم والمتجة إلى الاسماعلية والسويس 

- محور دفرة بالطريق الزراعي 

- طريق الإسكندرية الصحراوي 

- طريق العلمين الصحراوي 

- طريق الفيوم

وأهابت الادارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعمليات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

وخصصت الإدارة رقم ‪1221110000‬، للإغاثة المرورية، وتم التنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهوية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، بسبب التقلبات الجوية، والتواجد المروري الفعَال على الطرق

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