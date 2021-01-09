مصرع وإصابة 5 أشخاص في انفجار أنبوبة بوتاجاز بالوراق

لقي شاب مصرعه، وأصيب 4 آخرون من أسرته، إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل شقة سكنية بمنطقة الوراق، شمال الجيزة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.





وتلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة مسؤول بسماع دوي انفجار بقرية طناش دائرة قسم الوراق.





ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بسيارات الإطفاء.





وتبين بالفحص انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل شقة ما أسفر عن مصرع شاب وإصابة 4 آخرين هم الأب والأم وطفلين.



