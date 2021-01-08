أول تعليق من موسيماني بعد الفوز على سيراميكا

قال الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن فريقه حقق فوزا هاما في مباراة اليوم أمام فريق سيراميكا كليوباترا المميز.





وأضاف في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة :"هدف كهربا الثاني لم يكن تسللا من وجهة نظري".





وتابع :"أجرينا تغيير خططي في المباراة من أجل تسجيل الهدف، وقمنا بإشراك أكرم توفيق في مركز الظهير الأيمن وهذا ليس له علاقة بأداء بيكهام في المباراة ولكن كان هدف خططي من أجل زيادة الفاعلية الهجومية".





وزاد :"كان هناك فجوة كبيرة لم نستغلها في الشوط الأول، وقمت بإشراك أفشة من أجل استغلال هذه الفجوة، كما أن حسين الشحات وأفشة خاضوا مباريات كثيرة مع بعض ويحفظون بعد جيدا".





وأشار :"كنا نطلب من كهربا وحسين الشحات أن ينضموا دخل الملعب، من أجل منح حرية التحرك لمحمد أفشة".





وأرد :"الجميع يعرف كهربا وهو يسجل الأهداف دائما، وساعدنا في تحقيق الفوز، وأتمنى أن تكون حالته البدنية أفضل، فهو عائد من الإصابة بفيروس كورونا".





وتابع :"لدينا مجموعة كبيرة من اللاعبين كانوا مصابين بفيروس كورونا، ونعمل على استعادتهم للياقتهم البدنية،

وواصل :"أهدرنا الكثير من الفرص ولكن سجلنا هدفين ونجحنا في تحقيق الفوز، من الأفضل أن يكون لديك فريق قادر على خلق فرص للتهديف وهو أمر مميز أن يكون لدينا فريق يستطيع صناعة الفرص الهجومية".

وعن رأيه في والتر بواليا قال :"كان لديه فرصة قبل المباراة أن ينهي المباراة قبل أن يصاب ويخرج من الملعب،

وأضاف :"بواليا خلق العديد من الفرص وأتمنى في المباريات القادمة أن يسجل الأهداف".

وزاد :"واجهنا فريقا قويا في مباراة اليوم، ليس فقط من مباراة اليوم، ولكن هو بالفعل فريق مميز ويملك مجموعة جيدة للغاية من اللاعبين".





وأشار :"أشركت 3 لاعبين في خط الوسط من أجل التأمين، وأمام الاتحاد السكندري خضنا المباراة بنفس الطريقة وفزنا بأربعة أهداف ونفس الأمر كان أمام سونيديب وحققنا الفوز بهدف نظيف في النيجر".





وزاد :"أقوم بدراسة الخصم قبل المباراة، وليست المرة الأولى التي ألعب فيها بثلاثة لاعبين في وسط الملعب، وعندما أصيب عمرو السولية وأكرم توفيق بفيروس كورونا لعبنا باثنين فقط وكان أمام وادي دجلة".