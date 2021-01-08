موسيماني يطالب الأهلي بسرعة رحيل هذا اللاعب

الجمعة 08/يناير/2021 - 09:01 م
بوابة الفجر
محمد جمال

يرغب بيتسو موسيمانى المدير الفنى الجنوب إفريقي للنادى الأهلي فى رحيل النجم الأنجولي جيرالدو خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية بعدما خرج من حساباته.

وخرج النجم الأنجولي جيرالدو من حسابات بيتسو موسيمانى بعدما لم يقتنع الأخير بمستواه خلال الفترة الماضية.

يذكر أن النادى الأهلى تعاقد مع المهاجم الزامبي والتر بواليا لاعب الجونة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات الموسم الجاري وللتدعيم قبل كأس العالم للأندية.

ويسعي النادى الأهلى لإيجاد حل لرحيل جيرالدو الذي يرفض العروض المقدمة له خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

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والتر موسماني جيرالدو الأهلي

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