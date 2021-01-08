أمطار خفيفة وشبورة كثيفة.. تحذيرات الأرصاد من طقس الأيام المقبلة

الجمعة 08/يناير/2021 - 07:31 م
بوابة الفجر
محمد عوده
تواصل الحكومة المصرية استعداداتها لمواجهة أى موجة من التقلبات الجوية، والتعامل مع حالات الطقس السيئ، التى تضرب عددا من محافظات الجمهورية، والتى تشهد هطول الأمطار، لا سيما مع دخول فصل الشتاء.

ففى الوقت الذى أعلنت فيه الجهات الحكومية المختلفة، والوزارات المعنية، الانتهاء من جميع الاستعدادات لمواجهة أى موجة من الطقس السيئ، والتعامل مع الآثار الناجمة عن هطول الأمطار، تعمل الهيئة العامة للأرصاد الجوية، على تحديث توقعات وتنبؤات خبرائها لحالة الطقس بشكل يومى، حتى يتسنى للجميع الاستعداد لمواجهة تقلبات الطقس وسوء الأحوال الجوية.

يأتى ذلك، تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة التنسيق الكامل بين الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وبين الوزارات والمحافظات المختلفة، وإفادتها بحالة الطقس يوميا، حتى تتمكن من مجابهة تداعيات أى موجة من الطقس السيئ، والتعامل مع الآثار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية، أو عن هطول الأمطار، والدفع بالمعدات اللازمة لشفط ورفع تراكمات المياه من الطرق، وتسيير الحركة المرورية التى قد تتعطل بسبب برك المياه.

كما شدد مدبولى على ضرورة إعلان هيئة الأرصاد الجوية تنبؤاتها، وإتاحتها للمواطنين وتحديثها بشكل يومى، حتى يمكنهم الاستعداد لمواجهة التقلبات الجوية المتوقعة.

بالإضافة إلى ذلك يتم الإعلان عن الظواهر الجوية المختلفة، وخصوصا الشبورة المائية، حتى يتوخى جمهور المسافرين الحذر، وحتى يتخذ السائقون ومستقلو الطرق الاحتياطات اللازمة، لمنع وقوع الحوادث، فى ظل انعدام الرؤية.

فيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" لمتابعيها، حالة الطقس، وفق آخر تحديث لبيان الظواهر الجوية، وأماكن سقوط الأمطار المتوقعة، خلال الفترة من غد السبت 9 يناير 2021، وحتى يوم الخميس 14 يناير 2021، الذى أعلنت عنه الهيئة العامة للأرصاد الجوية:

يوم السبت 9 يناير 2021:

- شبورة مائية كثيفة صباحا، تصل إلى حد الضباب، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة، والوجه البحرى، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، وشمال ووسط سيناء، وشمال الصعيد.

يوم الأحد 10 يناير 2021:

- أمطار خفيفة، بنسبة 30% تقريبا، على مناطق من حلايب وشلاتين، على فترات متقطعة.

- شبورة مائية كثيفة صباحا، تصل إلى حد الضباب، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة، والوجه البحرى، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، وشمال ووسط سيناء، وشمال الصعيد.

يوم الإثنين 11 يناير 2021:

- أمطار خفيفة، بنسبة 30% تقريبا، على مناطق من حلايب وشلاتين، على فترات متقطعة.

- شبورة مائية كثيفة صباحا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة، والوجه البحرى، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، وشمال ووسط سيناء، وشمال الصعيد.

يوم الثلاثاء 12 يناير 2021:

- شبورة مائية كثيفة صباحا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة، والوجه البحرى، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، وشمال ووسط سيناء، وشمال الصعيد.

يوم الأربعاء 13 يناير 2021:

- أمطار خفيفة، بنسبة 40% تقريبا، على مناطق من السواحل الغربية، على فترات متقطعة.

- شبورة مائية كثيفة صباحا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة، والوجه البحرى، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، وشمال ووسط سيناء، وشمال الصعيد.

يوم الخميس 14 يناير 2021:

- أمطار خفيفة إلى متوسطة، على مناطق من السواحل الشمالية، على فترات متقطعة.

- أمطار خفيفة، بنسبة 40% تقريبا، على مناطق من الوجه البحرى، على فترات متقطعة.

- شبورة مائية كثيفة صباحا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة، والوجه البحرى، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، وشمال ووسط سيناء، وشمال الصعيد.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من الآثار الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة، وناشدت المواطنين وجمهور المسافرين ومرتادى الطرق السريعة باتخاذ جميع الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة على بعض المناطق.

كما أكدت الهيئة أنه يتم تحديث تنبؤات الطقس بشكل يومى.
أمطار خفيفة وشبورة كثيفة.. تحذيرات الأرصاد من طقس الأيام المقبلة
أمطار خفيفة وشبورة كثيفة.. تحذيرات الأرصاد من طقس الأيام المقبلة

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