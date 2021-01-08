'الصحفيين' تحسم الأزمة: تجديد تلقائي لمشروع العلاج للعام الجديد

الجمعة 08/يناير/2021 - 06:56 م
نقابة الصحفيين - أرشيفية
نقابة الصحفيين - أرشيفية
ميسون أبو الحسن
أصدر محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين، منذ قليل، بيانًا، لتوضيح تفاصيل تجديد الاشتراك السنوي للزملاء أعضاء الجمعية العمومية، وأيضًا الاشتراك السنوي لمشروع العلاج.

وجاء نص البيان كالتالي:

فى ظل الإجراءات التى تتخذها النقابة لحماية أبنائها من انتشار فيروس كورونا وتحملها هذه المسئولية أمام الله سبحانه وتعالى وأمام ضمائرنا وأمام أعضاء النقابة، نحيطكم زميلاتنا وزملائنا الأعزاء بالتالى:

أولا: قرر مجلس النقابة التجديد التلقائي للعام الجديد (2021) لكل الزملاء المشتركين في مشروع العلاج للعام الماضي (2020) وأسرهم، وكذلك تجديد كارنيه عضوية النقابة.

ثانيا: يمكن للمشتركين الجدد استخدام خدمة مشروع العلاج والحصول على استمارات التحويل الطبية بمجرد التواصل مع موظفى العلاج حتى يقوم بالاشتراك.

 ثالثا: أي تغيير بالمستندات أو العناوين للمشتركين بجدول المعاشات أو الوفاة مخصص لهم وحدهم هذا الرقم عبر الواتس: 01095118336.

رابعا: يمنح الزملاء فترة زمنية تمتد لنهاية شهر فبراير القادم لسداد قيم الاشتراكات الخاصة بهم، على أن يختار كل منهم ما يناسبه من طرق السداد التالية:

1 - عبر السداد والتحويل عن طريق خدمة "فوري" وسيتم تفعيلها اونلاين من الثلاثاء المقبل 13 يناير.

2 - الزملاء من غير الصحف القومية والمعاشات الراغبين في خصم الاشتراك كاملا بحسب قواعد العام السابق من البدل أو المعاش الخاص بهم، يقومون بإرسال ما يفيد موافقتهم على هذا عبر أرقام الواتس التالية:                                     

 ( 01023186949- 01023187290- 01099741154 - 01099221357 )، أو البريد أو الإيميل الخاصين بالنقابة.

3 - الزملاء من الصحف القومية، والخاصة والحزبية لمن يرغب، يتم تجميع اشتراكاتهم وإرسالها بكشف مفصل مع مندوب واحد لدفعها بمقر النقابة.

4 - كل الزملاء الراغبين في تقسيط الاشتراك، يقومون بإرسال هذه الرغبة عبر أرقام الواتس الواردة سابقا في البند رقم (2).

خامسا: يتم استلام كارنيهات العضوية والعلاج عبر أحد الطرق التالية:

# عبر خدمة التوصيل من "فوري" لمن يرغب من الزملاء وهى ضمن الخدمات المتاحة مع تفعيل الخدمة.

#ترسلها النقابة على نفقتها لكل الزملاء المشتركين بجدول المعاشات والوفاة.

# ترسلها النقابة على نفقتها لكل الزملاء المغلقة صحفهم أو المفصولين أو المستقيلين، على أن يقوم الزملاء بتأكيد عناوينهم الحالية لإرسال الكارنيهات عليها عبر الواتس على الارقام التالية:
                         
 ( 01023186949- 01023187290- 01099741154 - 01099221357 ).

# يتسلم مندوب من كل صحيفة الكارنيهات الخاصة بالزملاء بها من مقر النقابة، ليتم تسليمها لهم بمقر صحيفتهم.

سادسًا: في حال انتهاء فترة السماح الممتدة حتى نهاية فبراير، بعدم قيام أي من الزملاء بدفع قيمة اشتراكات عضويته ومشروع العلاج، سيلغى اشتراكه في المشروع وستحصل منه كامل المبالغ التي قد يكون استخدمها في أي من خدماته، وسترحل قيمة اشتراك عضويته للعام القادم.

وسيتم إصدار بيان تفصيلي لاحق يوضح كل تفاصيل التعامل مع خدمة فوري، لمن يرغب، قبل تشغيلها يوم الثلاثاء 13 يناير.

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