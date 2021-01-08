مطرب العرب محمد عبده يتلقى لقاح كورونا

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تلقى مطرب العرب الفنان محمد عبده لقاح فيروس كورونا، وأعلن عن ذلك من خلال تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".



واحتوت التغريدة على مقطع فيديو يحتوي يضم مشهج تلقيه اللقاح، وجاءت هذه الخطوة ضمن مبادرة من فنانين العرب لتلقي لقاح كورونا.



وكان مطرب العرب محمد عبده قد قدم قصيدة جديدة بعنوان "أكتب لها حرف" وهو التعاون الذى يجمعه بالموسيقار الدكتور طلال، والشاعر بدر بن عبدالمحسن، وتوزيع موسيقي سيروس، وإشراف عام خالد أبو منذر.