تدهور حالة هادي الجيار عقب إصابته بكورونا

الجمعة 08/يناير/2021 - 07:46 م
بوابة الفجر
مي مرسي
أصيب الفنان هادي الجيار، بقيروس كورونا المستجد وأعلن عن ضلك عقب ظهور نتيجة البي سي آر، وأعلن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلا: "ضربنى فيروس كورونا اللعين.. نسألكم الدعاء بالشفاء".

وكشفت تصريحات صحفية أن الفنان الكبي هادي الجيار، تدهورت حالته الصحية عقب إصابته بكورورنا، وخاصة أنه قد قام منذ فترة قليلة بإجراء عملية في القلب مما جعله يتعرض لمضاعفات بسبب المناعة الضعيفة.

وانضم الفنان هادي الجيار لمسلسل "الاختيار2" مع عدد من الفنانين منهم كريم عبد العزيز وأحمد مكى.

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