عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة سيراميكا.. وظهور بواليا

الجمعة 08/يناير/2021 - 06:21 م
بوابة الفجر
علي نبوي
 أعلن الجوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه سيراميكا كليوباترا بعد قليل على ستاد السويس الجديد، ضمن مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز.


تشكيل الأهلي جاء على النحو التالي :- 

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : أحمد رمضان "بيكهام" - بدر بانون - أيمن أشرف - علي معلول

خط الوسط : حمدي فتحي - أليو ديانج - أكرم توفيق 

خط الهجوم : حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - والتر بواليا

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

والتر موسيماني بواليا الأهلي

أخبار تهمك

يونس: مجموعة الزمالك هى الأصعب

منذ ساعتين

عاجل.. نتائج قرعة دوري أبطال أفريقيا تسفر عن مواجهات نارية

منذ حوالي 3 ساعات

أول تعليق من مدرب بيراميدز بعد التعادل أمام البنك الأهلي بالدوري

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة سيراميكا.. وظهور بواليا

منذ ثلث ساعة

الزمالك يقع في مجموعة صعبة بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل.. قرعة كأس ملك إسبانيا تضع الريال في مواجهة سهلة وبرشلونة في طريق قاهر أتلتيكو

منذ ساعتين و 21 دقيقة

مواعيد مباريات الزمالك في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

منذ 42 دقيقة

الأهلي في مجموعة قوية بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

الإعلان عن بداية مشوار الأهلي الإفريقي في مجموعات دوري الأبطال

منذ ساعة و 20 دقيقة

الزمالك يسعى لضم هدف الأهلي

منذ ساعتين و 43 دقيقة

أول تعليق من حسام غالي عن حظوظ الأهلي في مجموعته بعد سحب القرعة

منذ ساعتين و 15 دقيقة

الإعلان عن تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة الأهلي

منذ ثلث ساعة

مواجهة قوية لبيراميدز في الكونفيدرالية الإفريقية

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على بدلاء الأهلي أمام سيراميكا بالدوري

منذ 18 دقيقة

عاجل - نجم أرسنال السابق يقترب من الانتقال إلى الزمالك

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

موسيماني يعلن تشكيل الأهلي الرسمي أمام الاتحاد السكندري

موسيماني يستقر على ملامح قائمة الأهلي لمونديال الأندية

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الاتحاد في الدوري

موسيماني يستبعد ثنائي الأهلي من مواجهة الاتحاد

تشكيل الأهلي المتوقع أمام وادي دجلة

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة وادي دجلة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:21 م

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة سيراميكا.. وظهور بواليا

مفاجأة.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

04:30 م

الإعلان عن بداية مشوار الأهلي الإفريقي في مجموعات دوري الأبطال

05:23 م

الإعلان عن تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة الأهلي

06:22 م

أول تعليق من حسام غالي عن حظوظ الأهلي في مجموعته بعد سحب القرعة

04:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى