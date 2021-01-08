بعد حظر 12 ساعة.. ترامب يعود للتغريد عبر "تويتر" مجدداً

الجمعة 08/يناير/2021 - 03:35 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هديل هاشم
سُمح موقع التغريدات القصيرة "تويتر" اليوم الجمعة، للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالتغريد مرة أخرى عبر "تويتر" بعد أن تم غلق حسابه لمدة 12 ساعة.

وقبل أن يتم إغلاق حسابه، كان قد نشر ترامب عدة رسائل يوم الأربعاء وصف فيها الأشخاص الذين اقتحموا مبنى الكابيتول بـ"الوطنيين"، كما كرر المزاعم الكاذبة بشأن تزوير الناخبين.

وحذر موقع التدوينات القصيرة، "ترامب" من أنه سيتم حظره "بشكل دائم" إذا انتهك قواعد المنصة مرة أخرى، وحتى الآن، يلعبها ترامب بأمان، فقط غرد مقطع فيديو يتخذ فيه نبرة أكثر تصالحية ويتعهد بتسهيل انتقال سلمي للسلطة.

كانت مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى مثل "فيسبوك وإنستجرام" فرضت حظر أطول على ترامب يمتد لأسبوعين بسبب اقتحام انصاره مبنى الكونجرس الأمريكي.

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