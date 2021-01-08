(شغال) هنا رابط الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة شهر يناير 2021 من خلال الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة

الجمعة 08/يناير/2021 - 03:21 م
العمالة الغير منتظمة 2021
العمالة الغير منتظمة 2021

(شغال) هنا رابط الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة شهر يناير 2021 من خلال الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة

شغال هنا رابط الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة في بداية العام الحالي 2021، حيث يتوقع الجميع صرف منحة الـ 500 جنيه للعمالة الغير منتظمة التي فقدت عملها في نصر الله بسبب الظروف الحالية التي مر بها البلاد في مصر. 

حيث هدد فيروس كورونا الكثير من الأسر الفقيرة ولكن بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تقرر صرف منحة للعمالة الغير منتظمة للمتضررين من الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة من أجل حماية المواطنين المصريين  ويتم ذلك عبر وزارة القوى العاملة المصرية ويحب التسجيل كافة المعلومات والبيانات المطلوبه في موقع الوزارة لكي يتم أختيار المستفيدين من الأسر الفقيرة ومعدومة الدخل الشهري لها حيث يتم الاختياره على حسب الشروط التالية والموضحة في الوزارة

رابط الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة في شهر يناير عام 2021
نشرح لكم عبر الموقع طريقة الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة شهر يناير عام 2021 عن طريق وزارة القوى العاملة المصرية بالرقم القومي

- في بداية العام الحالي بسبب فيروس كورونا يجب التسجيل في وزارة القوى العاملة المصرية والتأكد من التسجيل قبل الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة شهر يناير عام 2021.

- الدخول على موقع وزارة القوى العاملة في مصر وتسجيل حساب الدخول الخاص بك.

- وباستخدام الرابط يجب كتابة الرقم القومي 14 رقم بالكامل بشكل صحيح ثم طلب الاستعلام.

- يظهر لهم نتيجة الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة في يناير عام 2021.

موعد إيداع منحة الـ 500 جنيه للعمالة الغير منتظمة في بداية يناير 2021 
يتم تحديد أسماء المستفيدين من منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة والدفعة الخامسة في مصر عام 2021م وتحديد موعد صرف منحة ال 500 جنيه للعمالة اليومية الغير منتظمة من خلال وزارة القوى العاملة في مصر لذلك لابد من التسجيل والمتابعة لهم داخل الجمهورية لابد من المتابعة اليومية والمستمرة عبر موقع وزارة القوى العاملة في مصر لمعرفة موعد صرف منحة الـ 500 جنيه للعمالة الغير منتظمة في بداية عام يناير 2020م لابد من تحقيق جميع الشروط والأحكام من أجل الحصول على منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الخامسة 2021م في يناير الحالي.

(شغال) هنا رابط الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة شهر يناير 2021 من خلال الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة القوى العاملة منحة العمالة الغير منتظمة 2021 العمالة الغير منتظمة 2021

أخبار تهمك

بيراميدز يسجل اعتراضا رسمياً على ملعب العباسية

منذ ساعة

أستاذ المناعة بجامعة أكسفورد يكشف موعد وصول لقاح استرازينكا إلى مصر (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

مواعيد مباريات الزمالك في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا

منذ 13 دقيقة

ميسي يعود.. ترتيب هدافي الدوري الإسباني

منذ 36 دقيقة

الزمالك يقع في مجموعة صعبة بدوري أبطال إفريقيا

منذ ثلث ساعة

الزمالك يُحدد شروطه المالية لبيع مصطفى محمد

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي في مجموعة قوية بدوري أبطال إفريقيا

منذ نصف ساعة

الأهلي يحدد موعد تجديد عقد نجمه

منذ ساعتين و 35 دقيقة

عاجل.. نتائج قرعة دوري أبطال أفريقيا تسفر عن مواجهات نارية

منذ ثلث ساعة

بالأسماء.. تعرف على أسماء الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 18 ساعة

اسم جديد يدخل حسابات الزمالك لتعويض مصطفى محمد

منذ حوالي 5 ساعات

حقيقة ظهور تماف إيرينى فى قداس عيد الميلاد الذى ترأسه البابا تواضروس

منذ حوالي 16 ساعة

مواجهة قوية لبيراميدز في الكونفيدرالية الإفريقية

منذ ساعة و 12 دقيقة

إجراء عاجل من القوات المسلحة لمجابهة انتشار الموجة الثانية لكورونا

منذ يوم

سموحة يطلب ضم مهاجم الأهلي

منذ ساعتين و 7 دقيقة

حسام غالي: الأهلي على قادر على التتويج بدوري الأبطال هذا الموسم

منذ ساعة و 9 دقيقة

موضوعات متعلقة

تسجيل القوى العامله صرف 500 جنيه | رابط الاستعلام اسماء المستفيدين من منحة 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة عن وزارة القوى العاملة manpower.gov.eg

تعرف على أخر موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة 2020 والحصول على الدفعة الرابعة من وزارة القوى العاملة

طريقة الاستعلام على منحة العاملة الغير منتظمة الدفعة الرابعة لشهر ديسمبر 2020 من خلال رابط وزارة القوى العاملة المصرية

الان/now.. (لينك شغال) استعلام عن منحة 500 جنيه الدفعة القادمة الخامسة | أسماء المستفيدين منحة العمالة الغير منتظمة بالرقم القومي 2020

صدرت الآن منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الخامسة | رابط الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الخامسة بالرقم القومي

(متاح الآن) الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 2021 الدفعة الخامسة عبر رابط موقع وزارة القوى العاملة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:14 م

الزمالك يقع في مجموعة صعبة بدوري أبطال إفريقيا

الأهلي في مجموعة قوية بدوري أبطال إفريقيا

03:04 م

مواجهة قوية لبيراميدز في الكونفيدرالية الإفريقية

02:24 م

حسام غالي: الأهلي على قادر على التتويج بدوري الأبطال هذا الموسم

02:27 م

عاجل.. نتائج قرعة دوري أبطال أفريقيا تسفر عن مواجهات نارية

03:15 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى