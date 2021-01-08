بالخطوات.. الاستعلام عن موعد استحقاق تكافل وكرامة 2021 بالرقم القومي لصرف المعاشات للأسر الفقيرة

الجمعة 08/يناير/2021 - 12:57 م
تكافل وكرامة 2021
تكافل وكرامة 2021

بالخطوات.. الاستعلام عن موعد استحقاق تكافل وكرامة 2021 بالرقم القومي لصرف المعاشات للأسر الفقيرة

موعد استحقاق تكافل وكرامه 2021 ، تحاول الحكومه المصرية ان تقوم بتوفير جميع الخدمات للمواطنين حيث قامت وزارة التضامن الاحتماعي خلال الايام الماضيه بالاعلان عن الاسماء المستحقه لصرف معلش تكافل وكرامه التي تم تخصيصه للاسر محدودة الدخل وذلك لاعانتهم علي تحمل اعباء الحياه ، الجدير بالذكر ان الاستعلام يتم الكترونيا عبر الرابط الرسمي للوزارة والذي يلزم لتسجيل الدخول اليه مجموعه من الخطوات الهامه التي سنستعرضها لكم من خلال السطور التاليه فتابعونا .

موعد استحقاق تكافل وكرامه 2021
تمنح وزارة التضامن الاجتماعي حوالي 2 مليون ونصف مواطن معاش تكافل وكرامه وذلك ليقومون بتلبيه احتياجات اسرهم الاساسيه من ماكل ومشرب حيث تم تخصصيه لعدة فئات منها المطلقات والارامل والاسر التي لا يوجد لها دخل ثابت او وظيفه حكوميه وذلك عبر تقديم طلب عبر الرابط الالكتروني التي خصصته الوزارة من اجل ذلك، الجدير بالذكر ان عفب التقدم للحصول علي معاش تكافل وكرامه يتم التاكد من استيفاء الشخص الي المبلغ المستحق وذلك لتصل الدعم الي مستحقيه ونحن من خلال هذا المقال سنستعرض لكم الرابط الخاص بالاستعلام عن موعد استحقاق دفعه يناير من خلال اتباع الخطوات الوارده في السطور التاليه .

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامه
اعلنت وزارة التضامن الاجتماعي انها ستقوم خلال الايام الجاريه بفتح الصرف

للفئات المستحقه من تكافل وكرامه حيث يمكنكم الاستعلام من خلال السطور التالية:

- التسجيل عبر الرابط الالكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي.
- ثم قم بكتاب الرقم القومي الخاص بك المكون من اربعه عشر رقم من اليسار الي اليمين.
- ثم قم بالضغط علي زر استعلام وانتظر دقيقة.

بالخطوات.. الاستعلام عن موعد استحقاق تكافل وكرامة 2021 بالرقم القومي لصرف المعاشات للأسر الفقيرة

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة التضامن الاجتماعي موعد استحقاق تكافل وكرامة 2021 تكافل وكرامة 2021

أخبار تهمك

أستاذ المناعة بجامعة أكسفورد يكشف موعد وصول لقاح استرازينكا إلى مصر (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

حقيقة ظهور تماف إيرينى فى قداس عيد الميلاد الذى ترأسه البابا تواضروس

منذ حوالي 13 ساعة

تعثر مفاوضات تجديد عقد نجم ليفربول

منذ ساعة

موعد مباراة الإسماعيلي ضد الرجاء المغربي في البطولة العربية

منذ 39 دقيقة

الوصل الإماراتي يسعى لضم جناح الزمالك

منذ ساعتين و 44 دقيقة

الزمالك يُحدد شروطه المالية لبيع مصطفى محمد

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. إستقالة مدرب سموحة من منصبه

منذ حوالي 20 ساعة

الكشف عن حقيقة مفاوضات الأهلي مع أحمد المحمدي

منذ ساعة

تعرف على الفرق المتأهلة إلى دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 19 ساعة

إجراء عاجل من القوات المسلحة لمجابهة انتشار الموجة الثانية لكورونا

منذ حوالي 21 ساعة

بالأسماء.. تعرف على أسماء الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 16 ساعة

اسم جديد يدخل حسابات الزمالك لتعويض مصطفى محمد

منذ ساعتين و 39 دقيقة

الزمالك يكشف حقيقة ضم مدافع جديد

منذ حوالي 4 ساعات

موسيمانى يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يستقر على رقم "بواليا" في الموسم الجديد

منذ حوالي 14 ساعة

تطورات مفاوضات الأهلي مع سيرينو

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

(HERE) رابط الاستعلام عن برنامج تكافل وكرامة 2020 بالرقم القومي عبر الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي

بالرقم القومي | ننشر خطوات الاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة على موقع وزارة التضامن الاجتماعي

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2020 بالرقم القومي .. طريقة تقديم شكوى معاش تكافل

رابط استعلام معاش تكافل وكرامة 2020 | خطوات التسجيل في برنامج تكافل وكرامة والشروط اللازمة (وزارة التضامن الاجتماعي)

(من هنا) | خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2020 بالرقم القومي عبر رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي

ننشر أسماء المقبولين في معاش تكافل وكرامة 2020.. الاستعلام بالرقم القومي moss.gov (وزارة التضامن الاجتماعي)

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:31 ص

اسم جديد يدخل حسابات الزمالك لتعويض مصطفى محمد

الزمالك يُحدد شروطه المالية لبيع مصطفى محمد

11:14 ص

إجراء عاجل من القوات المسلحة لمجابهة انتشار الموجة الثانية لكورونا

04:18 م

موعد مباراة الإسماعيلي ضد الرجاء المغربي في البطولة العربية

12:31 م

حقيقة ظهور تماف إيرينى فى قداس عيد الميلاد الذى ترأسه البابا تواضروس

12:03 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى