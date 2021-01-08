



بالخطوات.. الاستعلام عن موعد استحقاق تكافل وكرامة 2021 بالرقم القومي لصرف المعاشات للأسر الفقيرة





موعد استحقاق تكافل وكرامه 2021 ، تحاول الحكومه المصرية ان تقوم بتوفير جميع الخدمات للمواطنين حيث قامت وزارة التضامن الاحتماعي خلال الايام الماضيه بالاعلان عن الاسماء المستحقه لصرف معلش تكافل وكرامه التي تم تخصيصه للاسر محدودة الدخل وذلك لاعانتهم علي تحمل اعباء الحياه ، الجدير بالذكر ان الاستعلام يتم الكترونيا عبر الرابط الرسمي للوزارة والذي يلزم لتسجيل الدخول اليه مجموعه من الخطوات الهامه التي سنستعرضها لكم من خلال السطور التاليه فتابعونا .





موعد استحقاق تكافل وكرامه 2021

تمنح وزارة التضامن الاجتماعي حوالي 2 مليون ونصف مواطن معاش تكافل وكرامه وذلك ليقومون بتلبيه احتياجات اسرهم الاساسيه من ماكل ومشرب حيث تم تخصصيه لعدة فئات منها المطلقات والارامل والاسر التي لا يوجد لها دخل ثابت او وظيفه حكوميه وذلك عبر تقديم طلب عبر الرابط الالكتروني التي خصصته الوزارة من اجل ذلك، الجدير بالذكر ان عفب التقدم للحصول علي معاش تكافل وكرامه يتم التاكد من استيفاء الشخص الي المبلغ المستحق وذلك لتصل الدعم الي مستحقيه ونحن من خلال هذا المقال سنستعرض لكم الرابط الخاص بالاستعلام عن موعد استحقاق دفعه يناير من خلال اتباع الخطوات الوارده في السطور التاليه .





خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامه

اعلنت وزارة التضامن الاجتماعي انها ستقوم خلال الايام الجاريه بفتح الصرف





للفئات المستحقه من تكافل وكرامه حيث يمكنكم الاستعلام من خلال السطور التالية:





- التسجيل عبر الرابط الالكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي.

- ثم قم بكتاب الرقم القومي الخاص بك المكون من اربعه عشر رقم من اليسار الي اليمين.

- ثم قم بالضغط علي زر استعلام وانتظر دقيقة.



