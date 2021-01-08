موعد مباراة الإسماعيلي ضد الرجاء المغربي في البطولة العربية

الجمعة 08/يناير/2021 - 12:31 م
الاسماعيلي
الاسماعيلي
أمل الحلفاوي
يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، نظيره الرجاء البيضاوي المغربي، ضمن منافسات دور نصف نهائي كأس البطولة العربية.

وتقام مباراة نصف نهائي البطولة العربية التي تجمع بينهما، يوم الإثنين المقبل الموافق الحادي عشر من شهر يناير الجاري 2021.

وتنطلق أحداث المباراة التي تجمع بين فريقي الإسماعيلي والرجاء، عند الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر بتوقيت أبوظبي.

جدير بالذكر أن الإسماعيلي في مباراة الذهاب تمكن من الفوز بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت في مصر.

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الرجاء البطولة العربية الاسماعيلي

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