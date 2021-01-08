مواصلة الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق

الجمعة 08/يناير/2021 - 11:47 ص
بوابة الفجر
داليا عادل
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:-

ضبط (1190) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.أبرزها القضايا الآتية:-
ضبط (2٫84 طن "مقطعات لحوم - دواجن") يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة وتشكل خطرًا على الصحة العامة تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية" بدون ترخيص") بمحافظة القليوبية.

ضبط (2٫36 طن "لحوم مجمدة – لانشون – مقطعات لحوم") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لتعبئة السلع الغذائية) بمحافظة الشرقية.

ضبط (200 طن "عسل أسود – مولاس") بدون مستندات مجهول المصدر تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لتعبئة العسل) بمحافظة البحيرة.

ضبط (مالك مخبز بلدى – بمحافظة سوهاج) بحوزته (412 بطاقة تموينية خاصة بالمواطنين) قام المذكور بتجميعها للإستيلاء على قيمة الدعم المقرر لها عن طريق صرف المقررات التموينية والخبز بها دون علم أصحابها.
ضبط (10 طن "أسمدة زراعية") بدون مستندات مجهول المصدر تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك مخزن لتجارة الأسمدة الزراعية بدون ترخيص) بمحافظة المنوفية.

فى ضوء إضطلاع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بتوجيه العديد من الحملات التموينية لضبط حركة الأسواق والتصدى لمحاولات البعض لحجب إسطوانات غاز الأكسجين وترويج المستلزمات الطبية مجهولة المصدر ضمن الخطة الشاملة للدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا".. فقد أسفرت جهود الإدارة عن ضبط عدد (13) قضية بإجمالى مضبوطات (1132 أسطوانة غاز أكسجين تم حجبها لبيعها بآزيد من السعر المتداول - 3٫900 قطعة مستلزمات طبية بدون مستندات مجهولة المصدر).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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أسطوانات الأكسجين

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