بالصور: النجم محمد عبد الرحمن يحتفل مع الجمهور بالعرض الأول من مسرحية هابي نيو يير

الجمعة 08/يناير/2021 - 10:15 ص
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي


شارك النجم محمد عبد الرحمن جمهوره باحتفالية كوميدية وعرض أول لمسرحية هابي نيو نيير بالعربي، والتي قدمّها على مسرح Cairo Show (ماركيي) - كايرو فستيفال سيتي، وذلك ضمن فعاليات Carnival Cairo Show.

وصرّح النجم "من الرائع أن تكون سببًا في إضحاك الجمهور في بداية 2021، سعيد جدًا بهذه التجربة، فأنا اعتبر المسرح بيتي، وأيضًا فخور بالتعاون مع كل نجوم المسرحية، ورد فعل الجمهور، وأتمنى أن تكون سنة سعيدة على الجميع".

ويتصدر بطولة المسرحية مع النجم محمد عبد الرحمن، كل من النجوم بيومي فؤاد، محمد أنور، كريم عفيفي، شيماء سيف، دانا الحلبي وسامية الطرابلسي، وهي من تأليف كريم سامي كيمز وأحمد عبد الوهاب، وأخراج مجدي الهواري.

ويقوم محمد عبد الرحمن بشخصية رستم محامي أحدى العائلات الثرية، والذي يتواجد في حفل العائلة بليلة رأس السنة في حضور العديد من الأصدقاء، ولكن عند إغلاق النور وفتحه، يتفاجئ الجميع بحدث غريب، يعكس مسار الحفل كله، ويثير المشاكل والمواقف بين الأصدقاء.

ومؤخرًا حصل النجم محمد عبد الرحمن على جائزة أفضل ممثل كوميدي عن فيلم الخطة العايمة وذلك في مهرجان نجم العرب وهو المهرجان السنوي لمجلة What Happens يكرم نجوم الفن باستفتاء الجمهور الخليجي والعربي وباستثناء الجمهور المصري، وذلك لتكريم كل فنان يحقق نجاح خارج مصر وعلي مستوي الوطن العربي. وقد اقتربت إيرادات فيلم الخطة العايمة من الـ 10 مليون جنيه مصري، والرقم الذي يعتبر كبيرًا في ظل ظروف كورونا،
كما تسلّم النجم جائزة أفضل مسلسل أونلاين عن مسلسله الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق: جمجوم وبمبم وذلك في استفتاء "الأفضل 2020" لـوشوشة.
 
ويعتبر النجم محمد عبد الرحمن من أهم نجوم الكوميدي في الوقت الحالي، منذ انطلاقته بـمسرح مصر وصولًا لأحدث أعماله الحالية، حيث حقق نجاحًا كبيرًا في الأعمال السينمائية والدرامية الفترة الماضية مثل فيلم الخطة العايمة، جمجوم وبمبم، لص بغداد والواد سيد الشحات وغيرها
بالصور: النجم محمد عبد الرحمن يحتفل مع الجمهور بالعرض الأول من مسرحية هابي نيو يير
بالصور: النجم محمد عبد الرحمن يحتفل مع الجمهور بالعرض الأول من مسرحية هابي نيو يير
بالصور: النجم محمد عبد الرحمن يحتفل مع الجمهور بالعرض الأول من مسرحية هابي نيو يير
بالصور: النجم محمد عبد الرحمن يحتفل مع الجمهور بالعرض الأول من مسرحية هابي نيو يير
بالصور: النجم محمد عبد الرحمن يحتفل مع الجمهور بالعرض الأول من مسرحية هابي نيو يير
بالصور: النجم محمد عبد الرحمن يحتفل مع الجمهور بالعرض الأول من مسرحية هابي نيو يير
بالصور: النجم محمد عبد الرحمن يحتفل مع الجمهور بالعرض الأول من مسرحية هابي نيو يير
بالصور: النجم محمد عبد الرحمن يحتفل مع الجمهور بالعرض الأول من مسرحية هابي نيو يير
بالصور: النجم محمد عبد الرحمن يحتفل مع الجمهور بالعرض الأول من مسرحية هابي نيو يير
بالصور: النجم محمد عبد الرحمن يحتفل مع الجمهور بالعرض الأول من مسرحية هابي نيو يير
بالصور: النجم محمد عبد الرحمن يحتفل مع الجمهور بالعرض الأول من مسرحية هابي نيو يير
بالصور: النجم محمد عبد الرحمن يحتفل مع الجمهور بالعرض الأول من مسرحية هابي نيو يير
بالصور: النجم محمد عبد الرحمن يحتفل مع الجمهور بالعرض الأول من مسرحية هابي نيو يير
بالصور: النجم محمد عبد الرحمن يحتفل مع الجمهور بالعرض الأول من مسرحية هابي نيو يير
بالصور: النجم محمد عبد الرحمن يحتفل مع الجمهور بالعرض الأول من مسرحية هابي نيو يير
بالصور: النجم محمد عبد الرحمن يحتفل مع الجمهور بالعرض الأول من مسرحية هابي نيو يير
بالصور: النجم محمد عبد الرحمن يحتفل مع الجمهور بالعرض الأول من مسرحية هابي نيو يير
بالصور: النجم محمد عبد الرحمن يحتفل مع الجمهور بالعرض الأول من مسرحية هابي نيو يير
بالصور: النجم محمد عبد الرحمن يحتفل مع الجمهور بالعرض الأول من مسرحية هابي نيو يير
بالصور: النجم محمد عبد الرحمن يحتفل مع الجمهور بالعرض الأول من مسرحية هابي نيو يير

أخبار تهمك

قائد منتخب مصر السابق: احتراف مصطفى محمد هو القرار الأفضل

منذ ساعة و 26 دقيقة

حقيقة تأجيل انتخابات برشلونة

منذ ساعة

حقيقة ظهور تماف إيرينى فى قداس عيد الميلاد الذى ترأسه البابا تواضروس

منذ حوالي 11 ساعة

اسم جديد يدخل حسابات الزمالك لتعويض مصطفى محمد

منذ نصف ساعة

موسيمانى يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

بالأسماء.. تعرف على أسماء الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 13 ساعة

إجراء عاجل من القوات المسلحة لمجابهة انتشار الموجة الثانية لكورونا

منذ حوالي 19 ساعة

أستاذ المناعة بجامعة أكسفورد يكشف موعد وصول لقاح استرازينكا إلى مصر (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يستقر على رقم "بواليا" في الموسم الجديد

منذ حوالي 12 ساعة

موسيماني يجهز مفاجأة مدوية لسيراميكا

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. إستقالة مدرب سموحة من منصبه

منذ حوالي 18 ساعة

الوصل الإماراتي يسعى لضم جناح الزمالك

منذ 35 دقيقة

تطورات مفاوضات الأهلي مع سيرينو

منذ حوالي 13 ساعة

تعرف على الفرق المتأهلة إلى دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 17 ساعة

الزمالك يكشف حقيقة ضم مدافع جديد

منذ ساعتين

الزمالك يختار بديل مصطفي محمد من الدوري السعودي

منذ حوالي 16 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:18 م

إجراء عاجل من القوات المسلحة لمجابهة انتشار الموجة الثانية لكورونا

اسم جديد يدخل حسابات الزمالك لتعويض مصطفى محمد

10:31 ص

الزمالك يكشف حقيقة ضم مدافع جديد

09:00 ص

بالأسماء.. تعرف على أسماء الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الشتوي

09:31 م

حقيقة ظهور تماف إيرينى فى قداس عيد الميلاد الذى ترأسه البابا تواضروس

12:03 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى