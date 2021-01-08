موعد مباراة الهلال والباطن اليوم في الدوري السعودي للمحترفين

الجمعة 08/يناير/2021 - 11:00 ص
الهلال السعودي
الهلال السعودي
أميرة فطيم
يحل نادي الهلال، ضيفا ثقيلا على نظيره الباطن، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

ويسعى الهلال لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الباطن؛ للتخلص من حالة التذبذب الذي يعيشها الزعيم في الآونة الأخيرة، والتي كان آخرها سقوطه في فخ التعادل أمام فريق الشباب، وهو التعثر الثاني على التوالي بعد تعادله مع الاتحاد.

ويحتل الزعيم الهلالي صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 22 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط فقط عن أقرب ملاحقيه الأهلي، فيما يتواجد الباطن في المركز الحادي عشر برصيد 11 نقطة.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الثانية وعشرين دقيقة ظهرا بتوقيت القاهرة، والثالثة وعشرين دقيقة بتوقيت السعودية، والساعة الرابعة وعشرين دقيقة عصرا بتوقيت الإمارات، والثانية عشر وعشرين دقيقة ظهرا بتوقيت جرينتش.

التشكيل المتوقع للهلال:-

حراسة المرمى: حبيب الوطين
خط الدفاع: محمد جحفلي، ياسر الشهراني، محمد البريك، محمد كنو
خط الوسط: جوستافو كوييار، سلمان الفرج
خط الوسط الهجومي: سالم الدوسري، أندريه كارييو، سيباستيان جيوفينكو
خط الهجوم: بافيتمبي جوميز

التشكيل المتوقع للباطن:-
حراسة المرمى: مارتين كامبانيا
خط الدفاع: شاندرو شينك، حسن رغفاوي، عمر العودة، ريناتو تشافيز
خط الوسط: زكريا سامي، ضيف الله القرني، عبد العزيز دمدم
خط الهجوم: فابيو أبريو، محمد رايحي، يوسف الجبلي

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الهلال الدوري السعودي الباطن

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