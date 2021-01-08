الزمالك يكشف حقيقة ضم مدافع جديد

الجمعة 08/يناير/2021 - 09:00 ص
اسامة جلال
اسامة جلال
أشرف عبد الناصر
كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك حقيقة مفاوضات الفارس الأبيض مع إنبي لضم أسامة جلال خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال المصدر، إن اللاعب خارج حسابات لجنة الكرة بالزمالك ولم يطرح اسمه من الأساس خاصة بعد التجديد للثنائي محمود علاء ومحمد عبدالغني.

وأضاف، أن الزمالك لم يفكر في التعاقد مع مدافع خلال الفترة الحالية، ويرغب في ضم مهاجم تعويضا لرحيل مصطفى محمد الذي اقترب من مغادرة جدران القلعة البيضاء.

وفاز الزمالك على إنبي بهدفين لهدف في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب بتروسبورت في سادس جولات الدوري العام.

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