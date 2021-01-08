موسيمانى يوافق على رحيل نجم الأهلي

الجمعة 08/يناير/2021 - 12:31 ص
الاهلي
الاهلي
محمد جمال

يستعد النادي الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا ضمن مباريات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز اليوم.

وقال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الكرة الاول بالنادي الاهلي، أبدى موافقته علي رحيل صلاح محسن مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأوضح عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار" أن ذلك يأتي في ظل عدم نجاحه في إثبات أحقيته بالتواجد في القلعة الحمراء، وعدم استغلال الفرص التي منحها له الجهاز الفني. 

وتابع أن موسيماني وافق على تجديد إعارة اللاعب إلى سموحة مرة أخرى، في ظل تمسك مسؤولي النادي السكندري بالتعاقد مع اللاعب بعد التألق معهم خلال الموسم الماضي.

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موسيماني مباريات الجولة السادسة بطولة الدوري المصري الممتاز

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