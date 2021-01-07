مرشح جديد لخلافة كومان في برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن حلم الانتقال إلى برشلونة الإسباني ما زال يراود الإنجليزي فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي الإنجليزي الحالي حتى الآن.





وأشارت صحيفة سبورت الإسبانية إلى أن اسم لامبارد ارتبط أكثر من مرة خلال مسيرته كلاعب بالانتقال إلى برشلونة لكن الصفقة لم تتم بسبب تمسك تشيلسي ببقائه.





وأكدت الصحيفة الإسبانية أن المدير الفني للبلوز الحالي ما يزال يحلم بالانتقال إلى برشلونة لكن هذه المرة في مهمة أخرى وهي قيادة الفريق.





وألمحت الصحيفة الإسبانية أن تشيلسي لا يقدم تحت قيادة لامبارد مستويات جيدة مؤخرًا بعد تراجع ترتيب الفريق للمركز التاسع في الدوري الإنجليزي على الرغم من الأموال الطائلة التي دُفعت في الصيف الماضي والتعاقد مع نجوم أبرزهم تيمو فيرنر وكاي هافيرتز.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه بالرغم من ذلك فإن عقبات عدة ربما تعترض حلم لامبارد في الوصول إلى مقعد المدير الفني في كامب نو في المستقبل القريب أولها خبرته الضئيلة في عالم التدريب.





وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن نجوم برشلونة السابقين يتصدرون اهتمامات إدارة النادي الكتالوني على رأسهم تشافي هيرنانديز وهو أحد المرشحين البارزين لخلافة الهولندي رونالد كومان المدير الفني الحالي للبرسا.



