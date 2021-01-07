كلوب يكشف موقف ليفربول من فترة الانتقالات

الخميس 07/يناير/2021 - 10:33 م
بوابة الفجر
وكالات
كشف الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي ليفربول الإنجليزي موقف فريقه من المشاركة في سوق الانتقالات الشتوية الجارية.


وقال كلوب على هامش المباراة ضد أستون فيلا الجمعة في منافسات كأس إنكلترا "لا يمكنني القول إننا لن نقوم بذلك حتمًا (إبرام الصفقات)، ولكن من غير المرجح أن يحصل بسبب الوضع في العالم. العالم لا يمر بأفضل أحواله، لذا لم سيكون الأمر مختلفًا بالنسبة لنادي كرة قدم؟" 

قاد الألماني ليفربول إلى لقب دوري أبطال أوروبا عام 2019 قبل أن يمنحه في 2020 لقبه الأول في الدوي الإنكليزي منذ 30 عامًا. 

مع ذلك، فإن الانفاق المالي الذي كان متوقعًا بعد هذا النجاح لم يتحقق لاسيما مع التوقعات المتزايدة لموسم كامل خلف أبواب موصدة. 

وأردف كلوب "هذا النادي، مع مالكيه، سيكون دائمًا مسؤولا عن الأمور التي نقوم بها". 

وأضاف "لو كان العالم في وضع طبيعي، فسيكون كل شيء على ما يرام، لقد فزنا بالدوري، وفزنا بدوري أبطال أوروبا، والنادي في أفضل حالة ممكنة، ثم لديك ثلاثة لاعبين أساسيين في قلب الدفاع مصابين جميعًا. في وضع كهذا هل كنا سنفعل شيئا ما عادة؟" 

تابع "نعم، بالطبع، ولكننا لسنا في هذه الحالة لذا لا أعرف ما إذا سيحصل شيء أم لا". 

لا يزال ليفربول في صدارة الدوري ولكنه فشل في الفوز في مبارياته الثلاث الأخيرة في البريمرليغ للمرة الأولى منذ العام 2018 ما وضع مركزه في خطر.

إذ سيكون الغريم مانشستر يونايتد المتساوي معه في النقاط قادرًا على الانفراد بالصدارة في حال فوزه على بيرنلي في مباراة مؤجلة من الدوري الثلاثاء ليدخل إلى ملعب أنفيلد في المواجهة المرتقبة مع ليفربول في 17 الشهر الحالي وهو متقدم عليه بثلاث نقاط. 

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