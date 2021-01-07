"ترابطنا يهزم قوى الشر".. مصطفى ثابت يهنئ الأقباط بعيد الميلاد المجيد (فيديو)

الخميس 07/يناير/2021 - 10:18 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
هنأ الدكتور مصطفى ثابت رئيس تحرير موقع جريدة الفجر، قداسة البابا تواضروس الثاني وجميع الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وتابع، خلال حواره مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، كل سنة وجميع الأقباط طيبين، ودائما الشعب المصري مترابط، ولا يمكن فصله، لافتا أن قوة المصريين وترابطهم يهزم جميع المخططات التي تريد هدم مؤسسات الدولة والعبث بمقدرات الشعوب.

وأضاف رئيس تحرير موقع جريدة الفجر، الأقباط هم شركاء في الوطن ووحدتنا ترهب قوى الشر والدمار التي تسعى لتفكيك الشعوب وتفتيت ترابطها.

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مصطفى ثابت قوى الشر عيد الميلاد

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