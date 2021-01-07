أستاذ المناعة بجامعة أكسفورد يكشف موعد وصول لقاح استرازينكا إلى مصر (فيديو)

الخميس 07/يناير/2021 - 09:44 م
ارشيفية
ارشيفية
شيماء حسن
كشف أحمد محمود سالمان، أستاذ المناعة بجامعة أكسفورد وأحد المشاركين في اللقاح، عن موعد وصول لقاح استرازينكا إلى مصر.

وقال "سالمان" في لقائه عبر سكايب مع الإعلامي أحمد فايق ببرنامج "مصر تستطيع" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الخميس أتوقع أن يصل لقاح أكسفورد إلى مصر اعتبارا من مارس المقبل.

وأضاف أنه خلال 2021 ووفقًا لاتفاقيات منظمة الصحة العالمية سيتم توفير 20% من احتياجات العالم من اللقاح، موضحًا أنه يتوقع إنتاج مليار جرعة من اللقاح قبل شهر مارس المقبل.

وأشار إلى أن انجلترا لن تستطيع منح التطعيم لأكثر من 2 مليون مواطن في الأسبوع، مؤكدًا أنها ستقوم بتوزيع الكميات الزائدة على بقية الدولة.

وتابع "الكمامة ستظل مرافقة لنا طوال هذا العام ونأمل أن نتخلى عنها مطلع 2022، والحاصلون على اللقاح قد يتعرضون للإصابة بكورونا لكن بأعراض ضعيفة جدا وغير مؤثرة".





وقالت الدكتورة نهى عاصم، مستشارة وزيرة الصحة والسكان، إن أهم عنصر في مصير فيروس كورونا، رغم مدى تحور الفيروس، هو مدى التزام المصريين بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، والذي من شأنه أن يقلل الإصابة بفيروس كورونا.

وأضافت "نهى"، خلال لقائه مع الإعلامي عماد الصديق، في برنامج "بكل هدوء"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن المخاطر والأعراض الجانبية للقاحات المتاحة لا تتعدى المعتاد عليه في مجال اللقاحات عمومًا، مثل تفاعلات الحساسية وسخونية لموضع أخذ اللقاح والإسهال، وكل ذلك لا يحتاج تدخل طبي معين خاص بلقاح كورونا.

وأشارت مستشارة وزيرة الصحة، إلى أمان وفاعلية اللقاحات المتاحة وفقًا للبيانات والتجارب التي جرت خلال الفترة الماضية، ويسري ذلك على اللقاح الصيني الذي سيبدأ التطعيم به على جرعتين بينهما 21 يوم"، موضحا أن الموقع الإلكتروني للقاحات فيروس كورونا سيتاح عليه جميع المعلومات، خصوصًا المتعلقة بشرح الأعراض الجانبية قبل الفوائد والفاعلية التي يحققها اللقاح.

وتابعت: "من المتوقع أن تحصل مصر على حقوق تصنيع اللقاح، قائلة: "هنصنع اللقاح الصيني ونسير بالفعل في كل الإجراءات التي تخص هذا الأمر خلال الفترة الأخيرة"، مؤكدا أن جزءا من المفاوضات مع الشركات المنتجة للقاحات تشمل حقوق التصنيع في مصر، مشيرة إلى أنه لا نملك حاليا سوى الالتزام بالإجراءات وهي اللقاح المضمون على الإطلاق.

وأوضحت أن هناك انتشار أوسع في مصر لفيروس كورونا المستجد، ولم نلاحظ شد مرض خلال الموجة الثانية في مصر، ونطبق البروتوكول العلاجي الذي تم الموافقة عليه في شهر ١١ – ٢٠٢٠ لافتا، إلى أنه لم يتم رصد أي تغير في أعراض فيروس كورونا المستجد خلال الموجة الثانية بمصر مؤخرًا.

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