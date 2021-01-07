تعرف على عقوبات مباراة شيكو ومياه الدقهلية

الخميس 07/يناير/2021 - 09:43 م
بوابة الفجر
هيثم حبيب
أعلنت لجنة مسابقات القسم الثالث عقوبات مباراة نادي شيكو وفريق مياه الدقهلية والتى أقيمت يوم السبت الماضى ضمن مباريات المجموعة التاسعة "منطقة الدقهلية".

وقررت اللجنة بناءا على تقرير مراقب المباراة توقيع عدد من العقوبات على الفريقين :
أولا : عقوبات فريق مياه الدقهلية
١- إيقاف الإدارى نادر عبدالحى محمود عبدالمجيد ثمانية مباريات و غرامة ١٠٠٠ جنيه بسبب نزوله أرضية الملعب وسب الحكم بلفظ خارج ويستمر الإيقاف حتى سداد الغرامة.
٢- إيقاف المدير الفنى إيهاب غنيم أربع مباريات و غرامة ٥٠٠ جنيه بسبب سب المدير الفنى للفريق المنافس بألفاظ خارجة ويستمر الإيقاف حتى سداد الغرامة.
٣- إيقاف اللاعب علاء حمدى السيد ٤ مباريات وغرامة ٥٠٠ جنيه بسبب سب الفريق المنافس بألفاظ خارجة ويستمر الإيقاف حتى سداد الغرامة.
٤- إيقاف اللاعب أحمد ناجى فهمى ٤ مباريات وغرامة ٥٠٠ جنيه بسبب سب لاعبى الفريق المنافس بألفاظ خارجة ويستمر الإيقاف حتى سداد الغرامة.
ثانيا: عقوبات فريق بايونيرز
١- إيقاف ياسر عرفات مدرب الفريق ٤ مباريات وغرامة ٥٠٠ جنيه بسبب سب لاعبي الفريق المنافس بألفاظ خارجة ويستمر الإيقاف حتى سداد الغرامة.
٢- إيقاف حمدى إسماعيل مدرب حراس المرمة ٤ مباريات وغرامة ٥٠٠ جنيه بسبب سب لاعبى الفريق المنافس بألفاظ خارجة ويستمر الإيقاف حتى سداد الغرامة.

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