شاهد.. منة فضالي تنشر صور لها من برنامج "صدى الملاعب"

الخميس 07/يناير/2021 - 09:36 م
بوابة الفجر
نشرت الفنانة منة فضالي، باقة من الصور الجديدة لها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الفيديوهات والصور العالمي "يوتيوب"، وكالعادة لاقت الصور تفاعل كبير من متابعيها.


وظهرت "فضالي"، ببدلة سوداء اللون، معلقه عليها: "برنامج صدي الملاعب مع الصديق والاخ دكتور مصطفي الاغا والعزيزه الجميله لورا ابو اسعد وابتسامه من القلب". 



يذكر أن آخر أعمال منة فضالى مسلسل "لما كنا صغيرين"، الذى عُرض فى السباق الرمضانى الماضى، المسلسل بطولة ريهام حجاج، وخالد النبوى، ومحمود حميدة، ونسرين أمين، ونبيل عيسى، وهانى عادل، وكريم ‏قاسم، ومحمود حجازى، ومنة فضالى.

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