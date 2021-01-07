مصطفى ثابت يكشف عن واجهة معتز مطر مع قرب المصالحة التركية السعودية

الخميس 07/يناير/2021 - 08:53 م
الدكتور مصطفى ثابت
الدكتور مصطفى ثابت
كـسـاب أحـمـد
قال الدكتور مصطفى ثابت، رئيس تحرير موقع جريدة الفجر، إن تولي الرئيس الأمريكي المنتخب جون بايدن المسؤولية الفترة المقبلة، سيؤدي إلى تغييرات كبيرة في منطقة الشرق الأوسط، وهذا واضح الآن من وجود بعض المغازلات التركية للسعودية في إطار السعي لإعادة العلاقة.

وتابع "ثابت"، خلال حواره مع الإعلامي محمد موسى، ببرنامج "خط أحمر"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن الإخوان لديهم خطة للاتجاه إلى جنوب أوروبا وبالتحديد إسبانيا، خاصة مع قرب التصالح بين أنقرة والسعودية.

وأشار إلى أن الإعلام الإخواني معتز مطر شن هجومًا كبيرًا على السعودية بصورة غير أخلاقة، متسائلًا: "ما ردة فعل معتز مطر بعد المصالحة، عايز أشوف شكل معتز مطر، وإمكانية حديثه في قضية مقتل خاشقي".

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