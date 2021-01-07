مصطفى ثابت عن اقتحام الكونجرس: عار سيلاحق أمريكا طوال التاريخ

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قال الدكتور مصطفى ثابت، رئيس تحرير موقع جريدة الفجر، إن ما حدث من اقتحام الكونجرس الأمريكي عار سيلاحق الأمريكان طوال التاريخ، خاصة أن أمريكا كانت تتشدق دائمًا على أنها نموذج للديمقراطية.



وتابع "ثابت"، خلال حواره مع الإعلامي محمد موسى، ببرنامج "خط أحمر"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن الفيس بوك وتويتر قاما بتعليق حساب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أجل غير مسمى، وهذه سابقة لم تحدث من قبل، خاصة أن "ترامب" ما زال رئيسًا للولايات المتحدة حتى 20 يناير المقبل.



وفي سياق آخر، أكد رئيس تحرير موقع جريدة الفجر، أن الإعلام المصري يدعم الدولة المصرية، ومن ينتقد ذلك لا يعي الدولة التي يعيش فيها، مشيرًا إلى أن هدف كافة المؤسسات بما فيها الإعلام حماية كل مقدرات الدولة المصرية.



