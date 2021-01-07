ليس سانت إيتيان.. عرض فرنسي جديد للتعاقد مع مصطفى محمد

الخميس 07/يناير/2021 - 08:00 م
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي


دخل نادي فرنسي جديد، سباق التعاقد مع مصطفى محمد، مهاجم نادي الزمالك، خلال سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

وكان مصطفى محمد قد تلقى عرضاً رسمياً من فريق سانت إيتيان، للتعاقد مع مصطفى محمد، في شهر يناير الجاري.

وكشف الحساب الرسمي لقناة أبو ظبي الرياضية، عن اهتمام نادي نانت الفرنسي بخدمات مصطفى محمد، ومحاولة ضمه حالياً.
كانت شبكة «Ouest-France» الفرنسية أوضحت أن ناديًا جديدًا في بطولة الدوري يستهدف التعاقد مع مهاجم الزمالك مصطفى محمد بعد سانت إيتيان.

وأشارت، أن هناك رغبة من طرف نادي نانت الفرنسي ومدربه الجديد ريمون دومينيك في التعاقد مع مصطفى محمد من الزمالك لتدعيم خط الهجوم في الميركاتو الشتوي الحالي.

وفي المقابل، يرفض نادي الزمالك رحيل اللاعب إلى الاحتراف الخارجي في الوقت الحالي، خاصة أن الزمالك في احتياج له، ويرفض كل محاولات الضغط التي يقوم بها اللاعب على النادي، في ظل ضعف المقابل المالي الذي تم عرضه على النادي من سانت إيتيان.

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