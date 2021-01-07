موعد مباراة الأهلي ضد سيراميكا في الدوري الممتاز

الخميس 07/يناير/2021 - 07:29 م
الاهلي
الاهلي
الفجر الرياضي
يستعد الأهلي لخوض اختباره الصعب أمام سيراميكا كليوباترا مساء غد الجمعة ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي ضد سيراميكا اليوم

وتلتقون مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا اليوم في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت أبو ظب].

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد سيراميكا

وتشاهدون مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا عبر قناة أون تايم سبورت اتش دي 1.

وضمت قائمة الأهلي للمباراة وجاءت كالتالي:


محمد الشناوي، وعلي لطفي، ومصطفى شوبير، وأحمد رمضان بيكهام، وحسين الشحات، وأحمد نبيل كوكا، وسعد سمير، وياسر إبراهيم، ومحمود كهربا، وحمدي فتحي، ومحمد شريف، ووليد سليمان، وأيمن أشرف، وبدر بانون، وأليو ديانج، وطاهر محمد طاهر، وصلاح محسن، ومحمد مجدي أفشة، وعلي معلول، ووالتر بواليا، وأكرم توفيق.

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