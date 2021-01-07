البنتاجون: استمرار التعبئة العامة للحرس الوطني في واشنطن حتى تنصيب بايدن

الخميس 07/يناير/2021 - 08:00 م
بوابة الفجر


أفاد مسؤولين بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، باستمرار التعبئة العامة للحرس الوطني في العاصمة واشنطن حتى يوم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، وذلك بعد اقتحام أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب مبنى الكونجرس أمس الأربعاء.

هذا وقد بحث عدد من الوزراء بالحكومة الأمريكية تفعيل المادة 25 من الدستور الأمريكي لعزل الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب من منصبه، وذلك بعد دعوته أمس الأربعاء، لأنصاره إلى الزحف نحو مبنى الكونجرس لتعطيل جلسة المصادقة على نتيجة الانتخابات الرئاسية التي خسرها، ويرفض الإقرار بنتيجتها؛ مما أسفر عن اقتحامه ووقوع أعمال شغب داخل المبنى تخللها وفاة امرأة بالرصاص.

وبحسب وسائل إعلام أمريكية، ناقش عدد من الوزراء في إدارة ترامب إمكانية تنحيته وفقًا للمادة 25 من الدستور والمتعلقة بتنحية الرئيس في حال كان "غير قادر على تحمل أعباء منصبه".

ونقلت وسائل الإعلام عن مصادر مطلعة قولها، إن تفعيل المادة 25 سيسمح لنائب الرئيس مايك بنس وأغلبية أعضاء الحكومة أن يقيلوا الرئيس إذا ما وجدوا أنه "غير قادر على تحمل أعباء منصبه".

وأوضحت المصادر أن هذا الأمر لن يتم تفعيله إلا إذا اجتمعت الحكومة برئاسة نائب الرئيس للتصويت على قرار تنحية ترامب.

وصرح عدد من المسئولين الجمهوريين لشبكة "سي إن إن" إن الوزراء ناقشوا فكرة تفعيل المادة 25 بعدما اعتبروا أن ترامب أصبح "خارج السيطرة" في خطوة غير مسبوقة في تاريخ الولايات المتحدة.

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