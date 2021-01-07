الاتحاد يخطف نقطة ثمينة من أنياب المصري في لقاء الفرص الضائعة

الخميس 07/يناير/2021 - 07:11 م
الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري
إسلام عودة


تعادل فريق الإتحاد السكندرى مع الإتحاد السكندرى بهدف لكل فريق فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدورى الممتاز لكرة القدم . 

سجل أحمد رفعت هدف المصرى فى الدقيقة 10 بينما سجل محمود رزق هدف الإتحاد السكندرى فى الدقيقة 78. 

وبذلك يرتفع رصيد المصرى إلى عشر نقاط ورصيد الإتحاد السكندرى إلى 8 نقاط .
 
جاءت المباراة حماسية سريعة فى شوطها الأول الذى سيطر المصرى على معظم فتراته ولاحت له عده فرص للتهديف أبرزها فى الدقيقة ٤ من تسديدة قوية لسعيد سنبورى أنقذها عماد السيد قبل أن يسجل أحمد رفعت لاعب المصرى هدف التقدم لفريقه فى الدقيقة 10 من ضربة جزاء وكاد كسينجو لاعب المصرى أن يسجل الهدف الثاني لفريقه من تسديدة قوية ارتطمت بالقائم الأيمن ولاحت فرصه وحيدة  للإتحاد السكندرى عن طريق خالد قمر سددها رأسية ضعيفة لينتهى الشوط الأول بتقدم المصرى . 

وفى الشوط الثانى دفع حسام حسن المدير الفنى للإتحاد السكندرى بالثنائى كريم الديب وعبد السميع إبراهيم بدلا فوزى الحناوى وعمار حمدى وتبادل الفريقان الهجمات ولاحت المصرى فرصة تعزيزة الهدف عن طريق كسينجو الذى اخترق دفاع الإتحاد وراوغ عماد السيد وسددها خارج المرمى ووكاد الإتحاد أن يتعادل عن طريق كريم الديب ألذى سدد رأسية قوية تصدى لها أحمد مسعود حارس المصرى . 

وفى الدقيقة 78 سجل محمود رزق مدافع الإتحاد السكندرى هدف التعادل لفريقه من عرضية خالد الغندور التى سددها رزق رأسية فى مرمى المصرى . 

وفى الدقائق العشر الأخيرة تبادل الفريقان الهجمات أملا فى إحراز الفوز ولاحت فرصة ذهبية لكريم العراقى لاعب المصرى بعد أن تسلم الكرة داخل منطقة جزاء الإتحاد وراوغ عماد السيد حارس الفريق السكندرى إلا أنه سددها بغرابة خارج المرمى لتنتهى المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق .

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