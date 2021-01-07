لبنان.. تسجيل ارتفاع غير مسبوق لإصابات كورونا اليومية

الخميس 07/يناير/2021 - 07:02 م
بوابة الفجر
وكالات

أعلنت السلطات الصحية اللبنانية، اليوم الخميس، تسجيل 4774 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهي حصيلة قياسية للإصابات اليومية بالفيروس.

 

كما رصدت الوزارة 16 وفاة جديدة بالفيروس في اليوم الماضي، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 204699، والوفيات إلى 1553.

 

وكان لبنان سجل أمس الأربعاء حصيلة قياسية بإصابات فيروس كورونا المستجد لليوم الثاني على التوالي، بواقع 4166 إصابة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الاصابات اليومية إصابات الكورونا اليوم

أخبار تهمك

عاجل - موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة سيراميكا في الدوري

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عرض جديد من الأهلي لإعادة عمار حمدي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تأكد غياب نجم الزمالك عن مباراة طلائع الجيش

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يفاجئ نجم الفريق بتعديل عقده

منذ حوالي 8 ساعات

تشكيل الأهلي المتوقع أمام سيراميكا في الدوري

منذ ساعة و 18 دقيقة

الزمالك يختار بديل مصطفي محمد من الدوري السعودي

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. نجم الزمالك يقرر البقاء ويرفض الإغراءات

منذ يوم

تعرف على الفرق المتأهلة إلى دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

بالأسماء.. استبعاد 9 لاعبين من قائمة الأهلي لمباراة سيراميكا كليوباترا

منذ ساعتين و 9 دقيقة

إجراء عاجل من القوات المسلحة لمجابهة انتشار الموجة الثانية لكورونا

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يجهز مفاجأة مدوية لسيراميكا

منذ ساعة و 17 دقيقة

موسيماني يستبعد 6 لاعبين من قائمة الأهلي بمونديال الأندية

منذ يوم

ليس ساسي.. الزمالك يحسم موقفه من تجديد عقد نجم الفريق

منذ ساعتين و 46 دقيقة

كومان يتحدى الريال وأتلتيكو مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إستقالة مدرب سموحة من منصبه

منذ ساعتين و 17 دقيقة

جماهير ليفربول تواصل الإنقلاب على صلاح

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

عاجل.. إصابة رئيس الوزراء الروسي بفيروس كورونا

تسجيل ارتفاع قياسي بإصابات كورونا اليومية في الهند

قفزة قياسية في إصابات كورونا بالهند

فرنسا تسجل ارتفاعا قياسيا جديدا للإصابات اليومية بكورونا

كورونا.. زيادة قياسية في الإصابات حول العالم وحكومات تُعيد الإغلاق

للمرة الأولى.. إصابات كورونا اليومية في إيطاليا تتجاوز الـ16 ألفا

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:18 م

إجراء عاجل من القوات المسلحة لمجابهة انتشار الموجة الثانية لكورونا

تعرف على الفرق المتأهلة إلى دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا

06:02 م

موسيماني يجهز مفاجأة مدوية لسيراميكا

06:30 م

الزمالك يختار بديل مصطفي محمد من الدوري السعودي

07:01 م

عاجل.. إستقالة مدرب سموحة من منصبه

05:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى