أروابارينا يُعلن قائمة بيراميدز لمواجهة البنك الأهلي

الخميس 07/يناير/2021 - 05:38 م
بوابة الفجر
محمد زويد

أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة البنك الأهلي في الدوري المصري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفا على البنك الأهلي في الثانية والنصف من ظهر الجمعة، على ملعب الشرطة بالعباسية في إطار الجولة السادسة من الدوري الممتاز.

وجاءت القائمة المختارة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - مهدي سليمان 

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - عبد الله بكري - علي جبر - طارق طه - أحمد فتحي - محمد حمدي 

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - أحمد توفيق - نبيل دونجا - عبد الله السعيد - محمود حمادة - أحمد الشيخ - إبراهيم عادل 

خط الهجوم: جون أنطوي - دودو الجباس 

ويغيب عن قائمة المباراة، المدافع أحمد سامي والمهاجم الفلسطيني محمود وادي بسبب الإيقاف.

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بيراميدز الدوري المصري الممتاز البنك الأهلي اروابارينا

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