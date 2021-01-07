الوطنية للإعلام تصدر بيان تكشف فيه حقيقة إصابة فيروز بفيروس بكورونا

الخميس 07/يناير/2021 - 04:54 م
بوابة الفجر
مي مرسي
كشفت الوطنية للإعلام عن حقيقة إصابة المطربة اللبنانية فيروز بفيروس كورونا المستجد، وذلك عقب انتشار أنباء في الساعات القليلة الماضية تفيد بإصابتها.


وجاء في البيان الآتي: "تتداول مجموعات واتساب خبرًا كاذبا منسوبا إلى الوكالة الوطنية للإعلام، يزعم مروجوه أن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن تحدث عن إصابة السيدة فيروز بفيروس كورونا، وأن ريما الرحباني أفادت بأن السيدة فيروز بخير ولديها فقط العوارض العادية، وقد باشرت إجراءات الحجر المنزلى.".


وأضاف البيان: "هذا الخبر عار من الصحة تماما ولا علاقة للوكالة الوطنية به، وهي لم تقارب الموضوع لا من قريب ولا من بعيد لذلك اقتضى التوضيح".


يذكر أن المطربة فيروز أفجعت بخبر وفاة الموسيقار إلياس الرحباني، والذي توفى يوم الإثنين الماضي عن عمر ناز الـ83 عاما وحزن على وفاته عدد كبير من نجوم الفن، والذي قام بتلحين عدد كبير من أغاني فيروز التي أحبها الجمهور من جميع الفئات.

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