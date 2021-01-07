تشكيل المصرى لمباراة الإتحاد السكندرى في الدوري المصري

أعلن على ماهر المدير الفنى لفريق المصرى البورسعيدى عن التشكيل الذى سيخوض به فريقه مباراة الإتحاد السكندرى المقرر لها فى الخامسة مساء اليوم على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة السادسة من بطولة الدورى الممتاز لكرة القدم .









جاء التشكيل كالآتى :





حراسة المرمى : أحمد مسعود .





خط الدفاع. : عمر كمال ، إسلام صلاح ، فريد شوقى ، سعيدو .





خط الوسط : أحمد شديد ، كريم العراقى ، ايرى ايميكا ،كرادى كسينجو .





خط الهجوم : أحمد رفعت ، عمرو موسى .





يتواجد على دكه البدلاء كلا من : عصام ثروت ، إسلام عطيه ، حسن على ، حجاج عويس ، محمد جابر ، مصطفى سلطان ، علاء عطا ، محمد عنتر ، اموتو اوجستين .





ويحتل فريق المصرى المركز الرابع فى جدول المسابقة برصيد 9 نقاط بينما يحتل الإتحاد المركز الثامن برصيد 7 نقاط .



