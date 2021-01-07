مقتل 4 عناصر من الحشد الشعبي العراقي قرب مدينة البوكمال

الخميس 07/يناير/2021 - 03:56 م
قوات عراقية
قوات عراقية
وكالات

أفاد المرصد السوري، اليوم الخميس، بمقتل 4 عناصر من الحشد الشعبي العراقي جراء استهداف جوي أثناء محاولتهم دخول الأراضي السورية قرب مدينة البوكمال.

 

وخلال الأسابيع الأخيرة، زادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه في انتمائهم لداعش، خاصة في المنطقة الوعرة الواقعة بين محافظات كركوك وصلاح الدين وديالى، المعروفة باسم "مثلث الموت".

 

والشهر الماضي، أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق عن توجيه القوات العراقية لضربات جوية، لمناطق تأوي عناصر من تنظيم داعش الإرهابي في محافظة صلاح الدين.

 

وفي أواخر عام 2017، أعلن العراق النصر على داعش بعدما تمكن من استعادة الغالبية العظمى من الأراضي التي استولى عليها التنظيم الإرهابي قبل سنوات.

 

لكن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق، ويشن هجمات بين فترات متباينة.


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