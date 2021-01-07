عاجل.. تأكد غياب نجم الزمالك عن مباراة طلائع الجيش

الخميس 07/يناير/2021 - 03:38 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
أكد عصام سالم المتحدث الرسمي بإسم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خروج نجم القلعة البيضاء من مباراة طلائع الجيش القادمة.


وفي تصريحات إذاعية أدلى بها سالم أكد أن الدولي التونسي فرجاني ساسي بات خارج مباراة طلائع الجيش المقرر لها بعد غداً السبت لحساب مباريات الجولة السادسة من الدوري المصري.


وجاء سبب غياب ساسي عن الموقعة المرتقبة بسبب أن اللاعب سيصل القاهرة قادماً من تونس في الساعات الأولى من صباح يوم غداً الجمعة.

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