إيران تسجل 103 وفيات و6360 إصابة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة في إيران، اليوم الخميس، 103 حالات وفاة و6360 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ووفقًا لوزارة الصحة الإيرانية، ارتفع إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد، إلى نحو مليون و268 ألف حالة.

وأكدت وزارة الصحة الإيرانية، أن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 55 ألفاً و933 حالة.

ولفتت الصحة الإيرانية، إلى أن عدد المتعافين تجاوز المليون و50 ألف حالة، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الإيرانية.

وبحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز، فإن إيران تأتي في المرتبة الـ 15 عالمياً من حيث إجمالي عدد الإصابات المسجلة بكورونا.