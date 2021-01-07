تجنبي قضم أظافرك نهائيا وحافظي عليها بهذه النصائح

لكي تحافظي على جمال أظافرك وصحتها، عليك أن تتبعي بعض الإرشادات والنصائح التي تجعل أظافرك جذابة دائما وغير تالفة:





تجنبي قضم أظافرك هذا الأمر ممكن أن يكون ليس سهلا عليك ولكن حاولي عن طريق وضع طلاء أظافر ذو رائحة نفاذة جدا لكي لا تقتربين منها أو طعم كريه يساعدك في التوقف عن قضمها.





عليك استخدام مستحضرات خاصة بالعناية بالأظافر سواء بتركيبة الكريم أو الزيوت للحفاظ على صحتها.





قلّمي أظافرك مرة في الأسبوع لتنمو بشكل أسرع ومميز.





استخدمي طلاء أساس للأظافر قبل وضع الطلاء الملوّن لحمايتها من التكسر والتلف.



