أسعار وماركات السيارات الملاكي المسموح شرائها ضمن مبادرة"إحلال المركبات القديمة"

حددت وزارة التجارة والصناعة عدد من شركات السيارات للمشاركة في المبادرة الرئاسية "تكنولوجيا تحويل وإحلال السيارات للعمل بالطاقة النظيفة"، والتى قامت بعرض عدد من فئات السيارات يسمح للمواطنين الأختيار بينهم لشراء بدلا من سياراتهم القديمة التي تجاوز عمر إنتاجها 20 عام.

وشملت الشركات المشاركة في المعرض بالنسبة لأصحاب السيارات الملاكي كلا من هيونداي، و شيفروليه، ونيسان، والأمل لتصنيع وتجميع السيارات محليا.

وعرضت شركة هيونداي المملوكة لمجموعة غبور أوتو، سيارتين ضمن مبادرة إحلال السيارات الملاكي هما هيونداي النتر HD بسعر يتراوح بين 234 ألف جنيه وحتي 247 ألف جنيه، وهيونداي أكسنت RB بسعر يبدء من 205 الف جنيه إلى 240 ألف جنيه بحسب فئة السيارة.

وشاركت شركة نيسان للسيارات في المبادرة بنوعين فقط، هما نيسان سنترا بسعر 285 ألف جنيه، ونيسان صيني بسعر 225 ألف جنيه.

وعرضت شركة شيفرولية سيارة واحده في المعرض هي شيفرولية أوبترا بسعر يتراوح من 208 ألف جنيه وحتى 225 ألف جنيه.





وأمام بالنسبة لشركة الأمل لتجميع وتصنيع السيارات محليا فقد شاركت بنوعين في المعرض هما بي واي دي أف 3 بسعر 163 ألف جنيه، ولا جرنتا بسعر 159 جنيه في المتوسط.





وهذه هي قائمة أنواع السيارات الملاكي التى يسمح للمواطنين المشاركين بالمباردرة شرائها، ولا يجوز لاي مواطن شراء سيارة من خارج تلك القائمة.



