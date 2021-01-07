نوال الزغبي تنتهي من تصوير كليب باللهجة المصرية

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نشرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



حيث ظهرت نوال الزغبي، في الصورة بإطلالة كاجوال بتوب أسود وبنطلون جينز، وعلقت على صورتها قائِلة: "عندما انتهيت من التصوير".



في سياق متصل، سبق وأعلنت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، بدء تصوير أغنية سينجل باللهجة المصرية مع حلول العام الجديد، وغرّدت قائلة: "اوّل أسبوع من السنة الجديدة 2021 رح تتصوّر اوّل سينجل مصري"..



من ناحية أخرى حرصت النجمة نوال الزغبي فى وقت سابق على تهنئة جمهورها ومتابعيها بأعياد الميلاد والكريسماس، عبر حسابها بموقع "انستجرام"، وارتدت نوال الملابس الحمراء المعتادة فى الكريسماس، والتى وصفها جمهورها بـ"ماما نويل"، وعلقت على الصورة قائلة، "Merry Christmas".



وعلى جانب آخر تحرص النجمة نوال الزغبى على التفاعل مع متابعيها عبر وسائل السوشيال ميديا من آن لآخر، حيث دومًا ما توجه لمتابعيها عدد من النصائح، آخرها حينما شددت على ضرورة التركيز على المستقبل ونسيان الماضى، من خلال تغريدة عبر حسابها الرسمى على موقع تويتر قالت فيها: "‏الماضي موجود بعقلك بس المستقبل بين إيديك...صباح الخير".





