شاهد.. أحدث ظهور لـ هنا شيحة فى دهب

الخميس 07/يناير/2021 - 01:08 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه

شاركت الفنانة هنا شيحة، جمهورها ومتابعيها بـ صورة جديدة لها عبر خاصية الاستورى على حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

حيث ظهرت "شيحة" في الصورة باطلالة أنيقة وعلقت على الصورة قائلة: " وادى الوشواش فى دهب، هذه هى مصر، وقت المغامرة، بحب دهب وقت وطاقة رائعة".

من ناحية أخرى استرجعت الفنانة هنا شيحة فى وقت سابق ذكرياتها خلال عام 2020 وسلطت الضوء على أهم اللحظات التى عاشتها بها تحت شعار up and down، حيث جاءت تلك الصور بصحبة والدها وشقيقاتها وأبنائها، ثم صورتها مع مجموعة من أصدقائها تتوسطهم مع محمود شاهين، وذلك بعدما كشف الأخير فى وقت سابق عن وجود علاقة عاطفية بينهما.

وكانت الفنانة هنا شيحة قد احتفلت بعيد ميلادها الشهر الماضى برفقة عدد من أصدقائها وأسرتها، في أجواء مبهجة، وتواجد معها محمود شاهين ابن شقيق الفنانة إلهام شاهين، وقد أظهرت لقطات فيديو تداولها العديد من رواد السوشيال ميديا لحظة احتفالها بعيد ميلادها، حيث ظهرت مع محمود شاهين وهما يرقصان معًا على أنغام أغنية "انزل يا جميل ع الساحة".

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